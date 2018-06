Anzeige

Die Woche der Sonne beginnt

Die Woche der Sonne Vom 23. Juni bis zum 1. Juli findet wieder „Die Woche der Sonne“ statt. Eine bundesweite Aktionswoche für die Nutzung der Solarenergie. Unter dem Motto „Strom und Wärme im grünen Bereich“ können sich Verbraucher in und um Krumbach bei den teilnehmenden Unternehmen kostenfrei und unverbindlich über Solarstrom, Wärmespeicher, Holzpellets und Wärmepumpen informieren.

Und informieren lohnt sich! Denn die Heizkosten machen bei den Energiekosten mit rund 80 Prozent den größten Anteil aus. Hier kann also richtig Geld gespart werden. Mit einer Solarwärmeanlage und einem entsprechend großen Wärmespeicher kann ein hoher Anteil an den Heizkosten über erneuerbare Energien gedeckt werden. Kombiniert mit einer Holzpelletanlage lässt sich sogar der komplette Wärmebedarf mit umweltfreundlichen Quellen decken. Die Solarwärmetechnologie ist ausgereift und ausgesprochen langlebig. Außerdem wird sie staatliche gefördert. Zur Finanzierung einer Anlage können zudem günstige KfW-Kredite oder Zuschüsse aus dem Marktanreizprogramm (MAP) für Altbauten in Anspruch genommen werden. „Mit der Kraft der Sonne kann man heizen und seinen eigenen Strom erzeugen. Das schützt das Klima, reduziert die Energiekosten und steigert die Unabhängigkeit. Und Strom- und Wärmespeicher machen die günstige Energie quasi rund um die Uhr verfügbar“, sagt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar). Solarstrom ist eine saubere und effiziente Technologie, die darauf basiert, dass Solarzellen Sonnenlicht in Strom umwandeln. Die Anlagen sind zudem langlebig und produzieren über einen Zeitraum von 30 Jahren sauberen Strom. „Auch nach der Woche der Sonne bieten Fachbetriebe eine umfassende Beratung zu allen Fragen rund um das Heizen mit der Wärmepumpe. Wer bereits mit Beginn der nächsten Heizperiode klimafreundlich und kostengünstig heizen möchte, sollte sich jetzt informieren“, sagt Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpe. Quelle Text/Bilder: www.woche-der-sonne.de