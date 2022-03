Die eigene Immobilie stressfrei vermieten

Wer eine Immobilie vermieten möchte, braucht viel Zeit und Nerven. Denn den richtigen Mieter oder die richtige Mieterin zu finden, kann eine langwierige Prozedur sein. Oder man lässt sich helfen: Die Experten und Expertinnen vom Immobiliencenter der Stadtsparkasse Augsburg finden den perfekten Mieter oder die perfekte Mieterin für Sie.

Immobilien sind immer noch eine der beliebtesten Formen der Kapitalanlage – besonders jetzt in Zeiten der Niedrigzinspolitik. Vor allem die regelmäßigen Mieteinnahmen, die zum einen die Finanzierung erleichtern und zum anderen im Alter ein willkommener Zusatzverdienst sind, machen das „Betongeld“ so attraktiv. „Ganz so einfach und bequem ist das Vermieten aber nicht“, weiß Eva Straub, Immobilienmaklerin bei der Stadtsparkasse Augsburg. „Eigentum verpflichtet, das kennt man ja. Doch neben der Instandhaltung der vermieteten Immobilie ist vor allem eines besonders aufwendig: Die richtige Mieterin oder den richtigen Mieter zu finden.“

Interessierte melden sich über einschlägige Portale zwar genug – doch unzählige potenzielle Bewerberinnen und Bewerber nach Feierabend abzuarbeiten macht einfach keinen Spaß. „Und hier kommen wir ins Spiel: Das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg übernimmt den ganzen Vermietungsprozess“, erläutert Straub. „Dazu beginnen wir mit einem ersten und natürlich kostenlosen Beratungsgespräch. Anschließend begutachten mein Team und ich die Wohnsituation vor Ort: Wir klären beispielsweise ab, ob Renovierungen sinnvoll sind.“

Was muss ich beachten, wenn ich vermieten möchte

Dann geht es um die nackten Zahlen: Auch die Nebenkostenabrechnung wird überprüft und zum Schluss noch der Mietspiegel verglichen. „Mit unserer Expertise können wir einen realistischen Mietpreis evaluieren. Und dann erstellen wir ein professionelles Exposé“, erzählt die IHK-Immobilienmaklerin. „Das teilen wir dann auf allen möglichen Kanälen: Von den einschlägigen Portalen bis hin zu den Werbeflächen in unseren Filialen – so erreichen wir die unterschiedlichsten Zielgruppen.“ Dann meldet sich meist erstmal eine Flut an Bewerberinnen und Bewerbern: Wohnungsnot ist schließlich ein weitverbreitetes Phänomen in unserer Region.

Vermieten leicht gemacht mit dem Vermietservice des ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg

„Unser Kunde und unsere Kundin müssen sich mit der Vielzahl an potenziellen Mieterinnen und Mietern aber nicht allein herumschlagen: Ich treffe eine Vorauswahl und koordiniere Besichtigungstermine – das sind Einzeltermine zwischen den Interessentinnen, Interessenten und mir.“ Im letzten Schritt kommt es zur Bonitätsprüfung, erst dann wird der zukünftigen Vermieterin oder dem zukünftigen Vermieter die Auswahl vorgestellt. „Ich wähle nur Interessentinnen und Interessenten aus, an die ich ganz persönlich auch vermieten würde. Die letzte Instanz ist jedoch immer der Vermietende selbst“, betont Eva Straub.

Zusammengefasst kümmert sich das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg also um jeden Schritt der Vermietung: Von einer Beratung zu eventuellen Renovierungen, über die Einschätzung eines fairen Mietpreises bis hin zu allen Unterlagen wie Mietvertrag und Mietkaution. Heißt für die Vermieterinnen und Vermieter: Sie müssen nur am Ende des Vermietungsprozesses zum Unterschreiben vorbeikommen. „Dank unseres Rundumsorglos-Services finden Vermieterinnen und Vermieter die passende Mieterin und den passenden Mieter – und vor allem sparen Sie Zeit und Nerven!“