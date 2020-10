Die neue Art zu wohnen

Mit Stil und Geschmack ins Alter: Die Communis Projektbau GmbH verwirklicht in Graben ein einzigartiges Projekt für Betreutes Wohnen.

Von va

Der demografische Wandel, sich ändernde Familienstrukturen und die unterschiedlichen individuellen Lebenslagen älterer Menschen erfordern neue gesellschaftliche Antworten und insbesondere vielfältige alternative Wohn- und Betreuungsformen. „Meistens wird sich darüber allerdings nur im städtischen Raum Gedanken gemacht“, sagt Jakob Weber, Geschäftsführer der Communis Projektbau GmbH.

Mit einem bis dato einzigartigen Projekt wirkt die Communis im Zusammenspiel mit dem Caritas Verband Sozialstation Schwabmünchen sowie der Gemeinde Graben dieser Entwicklung entgegen. Das Ziel: Betreutes Wohnen in Graben anzubieten. So entstehen derzeit 19 Eigentumswohnungen auf einem Gelände direkt neben der Sporthalle.

Wohnen mit Stil

Das Vorhaben trägt den Titel: „Schöner Wohnen Graben – Altersgerecht wohnen mit Stil.“ Und hier ist der Name Programm: „Wir wollen weg von Klischees, die häufig mit dem Begriff Betreutes Wohnen verbunden sind“, erklärt Weber.

Das Projekt hat deshalb den Anspruch, die Vorzüge altersgerechten Wohnens mit den Annehmlichkeiten einer exklusiven Wohnanlage zu verbinden. Deswegen baut die Communis ganz bewusst unter anderem auch eine Tiefgarage mit überbreiten Stellplätzen für die Bewohner.

Das Betreuungsangebot der Sozialstation Schwabmünchen ist aufgegliedert in Grundleistungen, die jedem Bewohner zukommen, und in weitere Wahlleistungen, die optional hinzugebucht werden können. Schlussendlich sollen die Eigentümer damit in der Lage sein, ihre Wurzeln – also Graben – im Alter nicht verlassen zu müssen.

Das U-förmige Gebäude, das Ein-, Zwei- oder Drei-Zimmer-Appartments bietet, entsteht in der gewohnten Communis Projektbau-Qualität als energieeffizientes Wohnhaus nach KfW 55-Standard und in hochwertiger, monolithischer Ziegel-Massivbauweise. „Die Arbeiten werden von regionalen Handwerkern nach unseren hohen Qualitätsstandards ausgeführt“, betont Weber.

Beheizt wird das Haus über eine moderne Solaranlage, bestehend aus mehreren Solarkollektoren, die auf dem Dach des Gebäudes verbaut sind. Die zweite Komponente ist eine effiziente Gas-Brennwert-Anlage eines Markenherstellers für Spitzenlasten des Gebäudes und zur Erhaltung einer reibungslosen Wärmeversorgung. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung, die über Raumthermostate gesteuert wird. Abgerundet wird die Haustechnik durch eine moderne dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

Mit Blick ins Grüne

Jede der 19 stilvollen und barrierearmen Wohnungen, von denen drei zudem nach DIN-Norm rollstuhlgerecht sind, verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon. So erhalten die Erdgeschosswohnungen einen privaten Gartenanteil von bis zu 125 Quadratmetern, zu den Einheiten im ersten und zweiten Obergeschoss gehört ein Balkon mit einer Größe zwischen 11 und 28 Quadratmeter. Den Vertrieb übernimmt die Licus AG.