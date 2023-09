Energetisches Sanieren leicht gemacht

Maximilian Klotz, Immobilienmakler der Stadtsparkasse Augsburg, erklärt, welche ökonomischen und ökologischen Vorteile hinter einer energetischen Sanierung stecken.

„Insbesondere seit der Energiekrise geht es bei der energetischen Sanierung vorrangig um langfristige Kostenersparnis“, führt Klotz zu Beginn an. „Nachhaltigkeit spielt eine ganz große Rolle. Es wird immer wichtiger, dass wir umweltbewusst leben und versuchen, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Eine energetische Sanierung der eigenen vier Wände ist hierbei definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.“

Individueller Kostenfaktor

Trotz der Investitionskosten einer energetischen Sanierung zahlen sich diese Maßnahmen aus. „Der Wohnkomfort steigt sofort und die Ausgaben amortisieren sich im Laufe der Zeit“, betont Maximilian Klotz. „Wer möchte es schon im Winter kalt und im Sommer warm in seiner Wohnung haben?“

Was genau bei einer energetischen Sanierung an Maßnahmen umgesetzt wird und wie hoch die Kosten sind, hängt dabei stark von der Wohnfläche ab. „Je nach Zustand der Wohnung kann es sein, dass man nur die Heizungsanlagen tauscht – oder eben bei Adam und Eva anfängt, und sich um die Wände und Dämmung kümmert“, überlegt der Immobilienmakler. „Der Kostenfaktor lässt sich nicht pauschalisieren.“

Ein breites Angebot an Maßnahmen

Es gibt jedoch noch mehr Möglichkeiten, energetisch zu sanieren. Egal ob Fassadendämmung, externe Lüftungsanlagen, verschiedene Heizformen oder Fenster und Türen – passend zur Immobilie werden geeignete Maßnahmen durchgeführt. „Allerdings lässt sich auch schon im Kleinen etwas bewirken“, versichert Klotz. „Schon das Wechseln zu LED-Lampen unterstützt nachhaltiges Wohnen.“

Doch nicht nur auf die Größe der Wohnung und auf das eigeneBudget kommt es an. „Der Zustand der Immobilie ist ebenfalls entscheidend. Bei einem Haus aus den 50-ern muss man sich beispielsweise fragen, ob eine energetische Sanierung oder ein Abriss und anschließender Neubau günstiger ist.“

Förderungsmöglichkeiten

Spezielle Förderungsmöglichkeiten erleichtern dabei die Umsetzung. Zinsgünstige Möglichkeiten oder die KFW-Förderung schaffen die entsprechenden wirtschaftlichen Reize für Firmen und Privatpersonen, energetisch zu sanieren. „Mit unserer Baufinanzierung ziehen wir alle Konditionen in Betracht und sorgen dafür, dass Kunden und Kundinnen im Endeffekt rundum zufrieden sind“, verspricht Maximilian Klotz. Und ein letzter Tipp des Immobilienmaklers: Die Zeit im Auge behalten. „Ob Materialien oder Handwerker – um eine energetische Sanierung sollte man sich rechtzeitig kümmern. So geht der Traum von den eigenen vier Wänden auch zeitnah in Erfüllung und man kann nachhaltig darin wohnen."

