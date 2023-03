Eröffnung: KD Überdachung in Senden

Seit mehreren Jahren ist KD Überdachung der Experte für Überdachungen in der Region Ulm und Neu-Ulm. Nun zieht das Unternehmen um und lädt am 10. März zur Neueröffnung in Senden ein.

Ob Schutz vor Sonne, Regen oder auch ungewollten Blicken: KD Überdachung ist der Experte, wenn es um Terrassenüberdachung, Wintergärten, Carports oder Sichtschutz geht. Seit über 15 Jahren. Die Erfolgsgeschichte des Unternehmen geht auf ein Privatprojekt zurück. Alexander Deobald und Vladimir Kremer, die Inhaber der KD Überdachung GmbH, bauten zunächst Carports für den eigenen Bedarf und den ihrer Nachbarn. Schnell erkannten die beiden weitere Nachfrage, die Geschäftsidee war geboren. Zunächst führen sie ihren Betrieb zusammen mit Familienmitgliedern aus einer Garage heraus. Heute ist das Unternehmen an 18 Standorten in Deutschland vertreten, die Fertigung jedoch liegt noch immer am Gründungs- und Hauptsitz, in Rüsselsheim. Von hier aus liefern sie Aluminiumüberdachungen aller Art – für Terrassen, Wintergärten oder auch den heimischen Carport. Zum stetig erweiterten Portfolio gehören inzwischen aber auch Sichtschutz-Varianten, Markisen, Gerätehäuser, Vordächer und Geländer. Wert legen die Unternehmenschefs und ihre mittlerweile 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf sorgfältig ausgesuchte Materialien, gut konstruierte Verbindungen und eine lange und wartungsfreie Lebensdauer. „In all unseren Teilen steckt Qualität und Liebe zum Detail“, unterstreichen Alexander Deobald und Vladimir Kremer. „Und das alles im Sinne von Umwelt und Nachhaltigkeit.“ Auch beim Kundenservice legen die Fachleute von KD Überdachung Wert auf höchsten Komfort, angefangen von der Beratung – auf Wunsch vor Ort - der Herstellung bis hin zu Organisation und Montage. „Sie erhalten von uns ein Komplett-Paket“, versprechen die Firmeninhaber. „Wir erledigen die Arbeit, Sie lehnen sich einfach zurück.“ Wer Kosten sparen und lieber selbst Hand anlegen möchte, ist mit KD Überdachung ebenfalls gut beraten. Heimwerkern liefert das Unternehmen komplette Bausätze nach Hause. Eine detaillierte und verständliche Aufbauanleitung und Instruktion vor Ort inklusive.

KD Überdachung in Senden verfügt auf insgesamt 1.000 Quadratmetern nun auf großzügige Ausstellungs- und Beratungsflächen.

Mit innovativen Produkten blickt KD Überdachung in die Zukunft

Zum Erfolgsrezept von KD Überdachung gehört die ständige Weiterentwicklung. Dazu zählen innovative Produkte, wie etwa das jüngste Baby der Rüsselsheimer – Solarpaneele als Dacheindeckung. Dank der Neuheit aus dem Hause KD Überdachung entwickelt sich der heimische Carport so also vom reinen Witterungsschutz zum umweltfreundlichen Stromerzeuger.

Neueröffnung: KD Überdachung zieht nach Senden

Seit März 2019 ist das Unternehmen auch mit einer Filiale in Ulm/Neu-Ulm vertreten. Waren hier anfangs acht Mitarbeiter und zwei Montagebusse im Einsatz, sind es mittlerweile 45 Fachkräfte mit neun Montagebussen. Sie kümmern sich um sämtliche Kundenwünsche im Einzugsgebiet Ulm, Vöhringen, Aalen, Augsburg, Kempten, Friedrichshafen und Reutlingen. Bereits über 5.000 Sonnenschutzsysteme (Überdachungen und Carports) wurden im Neu-Ulm und Umgebung installiert und über 10.000 Projekte realisiert. Um dem stetig gestiegenen Kundeninteresse gerecht werden zu können, vergrößert sich KD Überdachungen und zieht von der Ulmer Messerschmittstraße nach Senden. Hier, in der Berlinerstraße 27 können sich Interessierte auf der 1.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche einen Überblick über das Portfolio der Überdachungsspezialisten verschaffen. Eröffnung ist am 10. März 2023 um 9 Uhr. „Wir freuen uns auf Ihr Kommen“, lädt Filialleiter Alexander Ebermann ein. „Lassen Sie sich von unseren Qualitätsprodukten und unserem Leistungsspektrum überzeugen.“

Auf einen Blick:

KD Überdachung Ulm/Neu-Ulm

Berlinerstraße 27

89250 Senden

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr

Samstag: 09.00 bis 14.00 Uhr (am 10.03. & 11.03.2023 verlängert bis 16.00 Uhr

Kontakt:

Telefon: 0731/ 94083010

E-Mail: ulm@kd-ueberdachung.de

Weitere Infos über KD Überdachung gibt es hier!