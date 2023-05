Erstattung für Heizöl, Pellets & Flüssiggas

Haushalte, die 2022 Heizöl, Pellets oder Flüssiggas gekauft haben, können eine Kostenerstattung beantragen. Die Alois Killisperger Spedition & Mineralölvertrieb GmbH beantwortet im Interview alle wichtigen Fragen zur Antragsstellung.

Um die steigenden Heizkosten aufgrund der Energiekrise zu unterstützen, bietet der Staat eine Erstattung für Haushalte an, die zwischen dem 1. Januar und 1. Dezember 2022 Heizöl, Pellets oder Flüssiggas gekauft haben. Um die Erstattung zu beantragen, müssen Haushalte aktiv werden und einen Antrag bei den zuständigen Behörden in ihrem Bundesland einreichen. Einige Bundesländer bieten auch Online-Anträge an, wie z.B. Berlin. Beachten Sie jedoch, dass die Erstattung gedeckelt ist, und Sie nur bis zu 80 Prozent der Mehrausgaben bis zu einem Maximalbetrag von 2000 Euro erstattet bekommen können.

So gelingt die Antragstellung für Heizöl und Pellets

Wichtige Fragen zur Antragstellung beantwortet die Alois Killisperger Spedition & Mineralölvertrieb GmbH im Interview:

Welche Kriterien müssen für Erstattung erfüllt sein?

Alois Killisperger GmbH: Um für die Erstattung in Frage zu kommen, müssen Sie die Rechnung für Ihren Heizstoffkauf im Jahr 2022 aufbewahren und später einen Zahlungsnachweis vorlegen können. Der Einkaufspreis für Heizöl, Pellets oder Flüssiggas muss sich im Vergleich zum vorherigen Kauf mindestens verdoppelt haben. Beachten Sie auch, dass es eine Bagatellgrenze gibt, und der Staat bei Mehrausgaben unter 100 Euro nicht unterstützt. Zusätzlich müssen Sie eine eidesstattliche Erklärung zur Brennstoffrechnung abgeben, um betrügerische Absichten zu vermeiden.

Wie wird der Antrag gestellt?

Alois Killisperger GmbH: Über die Antragsplattform des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales können Verbraucher in Bayern seit dem 15. Mai 2023 einen Antrag stellen.

Wann fällt die Erstattung besonders hoch aus?

Alois Killisperger GmbH: Die Erstattung fällt besonders hoch aus, wenn Sie zwischen Anfang und Ende März 2022 Heizöl gekauft haben. In dieser Zeit lagen die Preise bei bis zu 2,02 Euro pro Liter. Auch zwischen Ende Mai und Anfang Oktober gab es starke Preisschwankungen, und der Preis pro Liter lag in der Spitze bei 1,71 Euro. Bei Pellets stieg der Durchschnittspreis massiv zwischen Mitte Juli und Mitte Oktober 2022 an und lag zeitweise bei 77 Cent pro Kilogramm. Im Vergleich dazu lag der Kilogrammpreis zwischen Januar und Dezember 2021 bei 20 bis 35 Cent.

Foto: Alois Killisperger Spedition & Mineralölvertrieb GmbH

Was gilt für Mieter?

Alois Killisperger GmbH: Wenn Sie als Mieter betroffen sind, müssen sich Ihre Vermieter um die Erstattung kümmern und die Unterlagen für Sie einreichen. Ihre Vermieter müssen eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben und die Entlastung an Sie weitergeben.

Über Alois Killisperger

Zuverlässig seit über 60 Jahren und mehr als 50.000 zufriedene Kunden in den Regionen Wertingen, Dillingen, Zusmarshausen und Westerringen – das Familienunternehmen Killisperger Alois Spedition & Mineralölvertrieb GmbH beliefert die Region bereits in zweiter Generation mit Heizöl, Premium Pellets, Holzbrennstoffen und Kraft- und Schmierstoffen. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit einem LKW für Viehtransporte, mit der Zeit erweiterte sich der Firmen-Fuhrpark um zehn hochmoderne Kipper-Fahrzeuge für diverse Transportfahrten. Beginn der 70er Jahre wurde die Spedition um den Geschäftszweig Mineralölvertrieb ergänzt. Heute beliefern neben 40 LKWs im Speditionsbereich, acht Heizöl-Diesel und Benzin-Tankzüge in verschiedenen Größen private Haushalte sowie Gewerbe- und Industriebetriebe mit Heizöl und Premium Pellets.



