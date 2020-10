ANZEIGE

Farbenpracht im Herbst

Der Herbst sorgt für eine fantastische Laubfärbung in warmen Farben.

Der eigene Garten als Pflanzenparadies - Hobbygärtner können mit bestimmten Bäumen und Sträuchern ihr grünes Paradies gestalten.

Mit ausgewählten Gehölzen können Hobbygärtner einen wunderschönen, herbstlich bunten Garten kreieren und genießen. Für ein kräftiges Rot empfiehlt der Bund deutscher Baumschulen zum Beispiel einen Klassiker: den Ahorn. Wer nur wenig Platz hat, sollte den Japanischen Ahorn pflanzen, denn der wächst langsamer und fühlt sich sogar im Pflanzkübel wohl.

Auch Optionen für kleine Gärten

Für kleine Gärten sind Kletterpflanzen geeignet: Der Wilde Wein kann gut an Mauern und Zäunen entlangwachsen und verwandelt diese im Herbst in eine leuchtend rote Blätterwand.

Mit roten, gelben oder orangen Blättern wartet der Persische Eisenholzbaum auf. Die Gattung stammt aus Vorderasien. Er braucht deshalb einen sonnigen Standort, erklärt die Landschaftsarchitektin Melanie Müller. Die Pflanze kommt ohne Schnitt und mit sehr wenig Pflege aus.

Früchte im Frühjahr - buntes Laub im Herbst

Im Frühjahr und Sommer trägt er Früchte, im Herbst buntes Laub – das zeichnet viele Bäume der Gattung Prunus aus. Dazu gehört beispielsweise die Vogelkirsche, aber auch verschiedene Pfirsichbäume. Sie tragen im Herbst Blätter in Gelb, Apricot oder leuchtendem Orange. Das ganze Jahr über rotes Laub trägt die Blutpflaume.

Jetzt ist Pflanzzeit!

Der Herbst ist die ideale Zeit, um Bäume oder Hecken zu pflanzen. Für die Pflanzen bedeutet der Ortswechsel in dieser Jahreszeit nämlich weniger Stress, da sie sich am Beginn oder vielleicht sogar bereits in der Ruhephase befinden.

