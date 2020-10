ANZEIGE

Fenster unterstreichen den Stil des Hauses

weitere anzeigen weniger anzeigen

Wenn es darum geht, ein Haus gemütlich einzurichten, denken die meisten Menschen zuerst an Möbel. Dabei lassen sie allerdings oft außer Acht, dass die Fenster ebenfalls die Atmosphäre in den Innenräumen prägen.

Das richtige Fenster verbindet in jeder Situation die passende Funktionalität mit stimmigem Design. So lassen sich in den verschiedenen Zimmern unterschiedliche Stile integrieren, angepasst am jeweiligen Interieur.

In einer klassischen Einrichtung sieht man hauptsächlich weiße Rahmenprofile oder optisch kühle Varianten wie Anthrazit oder Aluminium. Für moderne Einrichtungen liegen auch Metallic-Effekte im Trend.

Kontrastreiche Kompositionen sind ebenfalls beliebt, zum Beispiel beim aktuellen Industriedesign. Hier können Böden aus kühlem Sichtbeton mit Fenstern in warmen Holztönen kombiniert werden. djd