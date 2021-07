Flexibel und schlicht

Was können Pappmöbel?

Foto: Chris Abatzis/Room In A Box/dpa-tmn

Sogar ein Bett aus Wellpappe ist möglich: Das Material ist stabiler als man denkt. Hier ein Beispiel von Room In A Box.

Möbel aus Pappe - was sich anhört wie ein leicht knickbares Provisorium hat längst seinen Platz in der Einrichtungswelt gefunden. Denn sie sprechen die eher noch mobile junge Zielgruppe an.