Geldanlage

ANZEIGE

Sind Minuszinsen auf dem Mietkautionskonto zulässig?

Beim Einzug hinterlegen Mieter in der Regel eine Kaution. Die muss sicher angelegt werden.

Mit der Kaution vertrauen Mieter ihrem Vermieter oft auf Jahre viel Geld an. Das müssen Eigentümer eigentlich verzinslich anlegen. Was also, wenn es Minuszinsen gibt?