Hagel- und Hochwasserschäden? Bauer Bauelemente schafft Abhilfe!

Die Firma Bauer Bauelemente aus Dillingen saniert und schützt dauerhaft ihr Eigenheim! Erstklassige Materialien und eine fachmännische Beratung haben hier oberste Priorität.

Zahlreiche Schäden an Haus und Hof wurden den Versicherungen in den letzten Wochen gemeldet. Denn die extrem starken Unwetter machten auch vor unserer Region nicht Halt. Gut, dass die Firma Bauer Bauelemente da Abhilfe schaffen kann!

Sicher vor Hagel und Hochwasser

Mit den hagelsicheren Fassaden, Hochwasserschutzsystemen von Prefa und hagelsicheren Terrassendächern gibt es dort erstklassige Produkte inklusive fachmännischer Montage. Dabei ist das Familienunternehmen seit über 30 Jahren ein erfahrener und kompetenter Partner.

Bauer Bauelemente ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in Sachen Fassadengestaltung. Die Firma bietet ebenso hagelsichere Fassaden an. Foto: Bauer Bauelemente

Instandsetzung vom Profi

Jürgen Lang und seine Montageteams stehen privaten und gewerblichen Kunden bei der Gestaltung und Instandsetzung zur Seite. Die Produkte bieten zahlreiche Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Zu einem Aufmaß vor Ort erhalten Kundinnen und Kunden eine umfassende Beratung direkt am Objekt inklusive Schadensanalyse oder auch in der Ausstellung im Betrieb in Dillingen, um die Vielzahl der Sanierungsmöglichkeiten zu entdecken.

