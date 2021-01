ANZEIGE

Hingucker im Bad

Fliesen mit Muster und im Terrakotta-Style

Die perfekte Balance zwischen Eleganz und Tradition schafft der italienische Stil nicht nur in puncto Mode, sondern auch bei hochwertigem Interieur. Ein Design-Klassiker aus Italien liegt nun wieder voll im Trend: Terrakotta.

Hersteller von Feinsteinzeugfliesen nehmen diesen Trend auf und bieten diese in warmen Erdtönen jetzt auch neu im zeitgenössischen Großformat. Mit einer raffinierten Textur, grafischen Kontrasten und zahlreichen Farbvarianten passen sie zu jedem Ambiente und holen einen Hauch Italien in die Architektur des Raumes.

Ob zur Gestaltung eines modernen Wohnambientes, innovativer Geschäftsräume oder cleaner Empfangsbereiche – die Feinsteinzeugfliesen in Cotto-Optik schaffen dank der klaren, fast haptischen Oberflächen in warmen Farbnuancen eine angenehme Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Doch es muss nicht immer klassisch sein – gerade in Küche und Bad darf es bei der Verkleidung auch mal etwas mehr sein. Hochwertige Fliesen mit floralen, grafischen Mustern machen jeden Raum zum Hingucker und verleihen dem Einrichtungsstil eine persönliche Note. Zugleich verströmen Ornamente immer einen Hauch von Urlaub: Ob mediterranes Ferienhaus, die Empfangshalle eines stilvollen Hotels oder Kacheln mit portugiesischem Touch – wer das eigene Zuhause gerne in Erinnerung an einen Sommer im Süden gestaltet, ist mit gemusterten Fliesen auf der richtigen Seite. pm/Mara Bartle