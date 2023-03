Ihr Überdachungsprofi: Rolf Nagel GmbH

Die Rolf Nagel GmbH im Burgauer Stadtteil Unterknöringen sorgt mit individuellen Überdachungen und Sonderkonstruktionen für höchsten Komfort.

1988 wurde die Rolf Nagel GmbH von Jens Nagel zusammen mit seinem Vater Rolf gegründet. Damals befand sich die Fertigung noch im Gewerbepark in Jettingen. 1991, also nur drei Jahre später, bezog das Unternehmen eine eigene Fertigungshalle in Waldkirch. Seit 2015 hat der Betrieb seinen Standort im neuen Industriegebiet im Burgauer Stadtteil Unterknöringen, An der Römerstraße 7. „Sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln“, wie Geschäftsführer Jens Nagel bemerkt. Grund dafür war auch, dass sich das Unternehmen in all den Jahren immer mehr vergrößert hatte. Gerade in der dortigen lebendigen Umgebung mit den zahlreichen Handwerksbetrieben sieht es Jens Nagel als wichtig an, Präsenz zu zeigen – zentral gelegen innerhalb des Einzugsgebiets, das von München bis zur Schwäbischen Alb und vom Allgäu bis nach Nördlingen reicht.

Jetzt steht auf dem Betriebsgelände – auch für die Zukunft – ausreichend Platz für das moderne und aufstrebende Unternehmen zur Verfügung. Vom Vordach bis zur Veranda, vom Carport bis hin zum Wintergarten, vorwiegend aus den Grundstoffen Aluminium, Holz und Glas, bietet die Rolf Nagel GmbH jegliche Arten von Überdachungen an – individuelle Lösungen für Hausbesitzer und natürlich auch Sonderkonstruktionen. Anstatt des Begriffs „Wintergarten“ verwendet Jens Nagel lieber die Bezeichnung „Sommergarten“ – eben um die Zeit des eigenen Reiches, der Terrasse oder des Gartens, zu verlängern, um sich dort mit Freunden zu treffen oder einfach nur, um mit Freude zu entspannen. Eine Neuheit sind Überdachungen mit einstellbaren Lamellen für höchsten Komfort bei jeder Witterung: als Schutz bei Regen oder luftig frei, um die Sonne zu genießen.

Seit knapp drei Jahren hat die Rolf Nagel GmbH ihren Stadort zentral gelegen im Industriegebiet im Burgauer Stadtteil Unterknöringen und ist damit für die Zukunft bestens gerüstet. Foto: Rolf Nagel GmbH

Individuelle Überdachungen bei Rolf Nagel GmbH

Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Varianten werden beim Besuch vor Ort mit Ideen erarbeitet, welche die Wünsche des Kunden schon bei der Planung mit der individuellen und passenden Lösung bis ins kleinste Detail verwirklichen. In den vergangenen 30 Jahren wurde in modernste Technik investiert. Für die Fertigung und die Montage der Konstruktionen stehen ein langjähriges und fachkundiges vierköpfiges Team sowie ein weiterer Mitarbeiter im Außendienst bereit. Jens Nagel nennt es „Teamwork“ – Arbeit, bei der die eine Hand in die andere greift. 30 Jahre Erfahrung sprechen für sich: nicht nur für höchste Qualität und Kompetenz, sondern auch für zufriedene Kunden, die auch in Zukunft ihr Vertrauen in das Unternehmen und auf die Langlebigkeit seiner Produkte setzen.

Informationen kurz & knapp: