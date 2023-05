Klein aber fein: eine Oase auf dem Balkon

Er mag klein sein, das heißt aber nicht, dass der Balkon nicht trotzdem eine grüne Oase der Erholung sein kann. Das Onlineportal garten-und-freizeit.de bietet kreative Ideen und hochwertige Produkte, um den Balkon zum Lieblingsplatz zu machen.

Für jeden Balkon das Richtige

Je nachdem in welche Himmelsrichtung der Balkon ausgerichtet ist, empfehlen sich unterschiedliche Materialien. Für einen Südbalkon eigenen sich Gartenmöbel aus Metall eher weniger, da sich diese in der Sonne schnell aufheizen. Holz ist für einen Südbalkon die bessere Wahl. Bei einem Westbalkon ist es genau umgekehrt: hier sind die Möbel der Witterung stark ausgesetzt, deshalb ist robustes Metall am besten geeignet. Egal, ob Süd, West, Ost oder Nord das Onlineportal garten-und-freizeit.de bietet für jeden Balkon eine große Auswahl an geeigneten Gartenmöbeln.

Böden für den Balkon

Passend zum Stil der Gartenmöbel, lässt sich auch der Boden des Balkons individuell gestalten. Der Bodenbelag muss aber unbedingt frost- und witterungsbeständig sein. Bei einem Balkon mit viel Sonne ist ein Bodenbelag aus Holz zu empfehlen, da dieser nicht überhitzt. Ansonsten sind Böden aus WPC oder Fliesen für den Outdoorbereich eine gute Wahl. Ein besonderes Highlight kann ein Outdoor-Teppich setzen. Das Onlineportal garten-und-freizeit.de gibt Tipps für die richtige Wahl und bietet eine große Auswahl an Bodenbelägen für den Balkon.

Kompakte Möbel für den Balkon

Foto: Raumschmiede Genderkingen

Auch ein kleiner Balkon lässt sich in eine gemütliche Lounge oder in ein einladendes Outdoor-Esszimmer verwandeln. Wichtig ist dabei, kompakte Möbel zu wählen, die den kleinen Platz perfekt ausnutzen, ohne zu wuchtig zu wirken. Besonders praktisch sind klappbare oder stapelbare Möbel. Das Onlineportal garten-und-freizeit.de bietet eine große Auswahl an kompakten Gartenmöbeln für den Balkon, die zwar an Größe jedoch nicht am Design sparen.

