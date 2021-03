ANZEIGE

Mehr als eine Überlegung wert

Ein Keller hat viele Vorteile und ist günstiger als gedacht

Die Entscheidung zum Bau ist gefallen, jetzt stehen die Planungen an und der Bauherr macht sich so seine Gedanken: zum Grundstück, zur Architektur, zur Zimmeranzahl und vor allem zu den Kosten, die auf ihn zukommen werden. Auf der Suche nach Einsparungspotenzial wird ihm nicht selten zum Verzicht eines Kellers geraten. Was hier auf den ersten Blick eine gute Idee zu sein scheint, bereut so manch kellerlose Hausbesitzer auf Dauer. Denn ein massiv gemauertes Untergeschoss stellt ein nicht zu erahnendes Plus an Lebensqualität dar – und bei richtiger Betrachtung halbieren sich die genannten Kosten sogar. Der Kostenfaktor Keller erscheint häufig höher als er in Wirklichkeit ist. Schaut man sich Angebote für Häuser ohne Keller an, gelten diese meistens ab Oberkante Bodenplatte, was durchaus günstig erscheint. Aber: Das bedeutet auch, dass die Kosten für Erdarbeiten, Hausanschlüsse und nicht zuletzt für die wärmegedämmte Bodenplatte noch on top gerechnet werden müssen. Dann hat die Alternative plötzlich einen ganz anderen Wert. Wer auf den Keller verzichtet, muss sich auch im Klaren darüber sein, dass man nicht nur für Ersatzräume auf dem Grundstück für Fahrräder, Gartengeräte und Co. sorgen muss, sondern auch frostsichere Flächen im Haus braucht, denn der Raum für Vorratshaltung, Tiefkühltruhe und Waschküche ist für die reine Wohnfläche verloren. Besonders in kleinen Häusern oder beim Bau auf kleinen Grundstücken sind die preisgünstigen Zusatzflächen im Untergeschoss Gold wert. Ein weiterer wirtschaftlicher Pluspunkt: Unterkellerte Häuser erzielen häufig einen größeren Wiederverkaufswert. Das ist nur einer der Gründe, warum Banken hier auch einer höheren Beleihungsgrenze bei einer Hypothek zustimmen.

Auch auf die Bauweise kommt es an

Damit der gewonnene Raum im Keller auch mit allen Annehmlichkeiten der oberirdisch liegenden Zimmer punkten kann, ist es wichtig, auf die richtige Bauweise zu setzten.

Hier empfiehlt sich ausnahmslos die gemauerte Variante, denn sie sorgt wie kein anderes Material für ein gesundes und ausgeglichenes Klima. Verwendet man großformatige Mauersteine, hat man den Keller schnell und wirtschaftlich errichtet. Wichtig dabei: Kellersohle und -wand sollten eine Wärmedämmung entsprechend der EnEV vorweisen.

