Mensch, da geht was!

Mit Erfindergeist und Innovationskraft legte Wilhelm Frank in den 1930er-Jahren den Grundstein für die heutige Roto Frank Treppen GmbH. Seit der Firmengründung im Jahre 1953 durch Hans Wagner gilt das Motto „Mit den Augen der Kunden sehen, im Sinne der Kunden handeln“. So wickeln am Standort in Neusäß auch heute noch über 60 Mitarbeitende die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Planung über die Fertigung bis zur Logistik. Dabei ist die Roto Frank Treppen GmbH ein eigenständiger Geschäftsbereich innerhalb der Roto Frank Dachsystem-Technologie. Sie hat sich auf die Produktion von Bodentreppen, Scherentreppen, Flachdachausstiegen und Terrassenausstiegen spezialisiert. Vertrieben werden die Produkte ausschließlich über den Fachhandel und die Profis im Dachhandwerk.

Produktion und Entwicklung

So richtet Roto all sein Tun darauf aus, für Handwerk, Handel und ausschreibende Stelle weiter zu denken, um Produkte und Dienstleistungen immer besser zu machen. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Wesentliche und setzt auf die richtigen Prozesse und Teams, die vorangehen, vordenken und Projekte umsetzen. Hier werden die Angestellten gesehen und gestalten den erfolgreichen Weg aktiv mit. Diesen Einsatz honoriert Roto mit einem interessanten Arbeitsplatz und vielen Zusatzangeboten, damit Arbeits- und Lebensqualität Hand in Hand gehen. Bei Roto profitieren die Mitarbeitenden von einem freundschaftlichen und kollegialen Miteinander, zahlreichen Fortund Weiterbildungsangeboten sowie Sozialleistungen, die weit über normalen Standards liegen. Um jedem neuen Mitarbeitenden den Einstieg zu erleichtern, gibt es bei Roto ein spezielles Patenprogramm.

