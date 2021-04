ANZEIGE

Mieter sind bei Nutzung des Balkons weitgehend frei

Ihren Balkon können Mieter so gestalten, wie sie wollen. Allerdings gibt es gewisse Grenzen.

Wir können gerade nicht so richtig verreisen. Da ist es doch tröstlich, wenigstens auf den Balkon gehen zu können. Bei der Nutzung sind Mieter in der Regel frei - aber eben nur in der Regel.