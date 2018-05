Anzeige

Mietpreise in Augsburg - Keine Besserung in Sicht

Die Mietpreise in Augsburg steigen kontinuierlich an. Seit dem Jahr 2011 bereits um etwa 30 Prozent.

Viele Bürgerinnen und Bürger stoßen bereits an die Grenzen ihrer finanziellen Kapazität. Doch welche Ursachen dieser Entwicklung lassen sich festmachen und wo liegen Lösungsmöglichkeiten?

Seit Jahren entscheiden sich immer mehr junge Menschen, in Augsburg zu studieren. Der Universität ist es in der letzten Zeit stetig gelungen, den eigenen Ruf zu verbessern und dadurch über die Grenzen Bayerns hinaus attraktiv zu werden. Dazu trägt auch das breit gefächerte Feld unterschiedlicher Studienfächer bei, das inzwischen angeboten wird. Die Studenten selbst sind in der Folge zumeist auf der Suche nach günstigem Wohnraum. Nur wenige sind dazu bereit, mehr als 400 Euro im Monat für ein Apartment oder eine kleine Wohnung auszugeben. Besonders in diesem Preissegment des Marktes kam es aus diesem Grund zuletzt zu einer starken Steigerung der Preise. Der Konkurrenzkampf um die verbleibenden Wohnungen findet deshalb in erster Linie im niedrigen sozialen Milieu statt.

Der Einfluss Münchens

Doch nicht allein die studentische Situation trägt zur aktuellen Lage bei. Auf der anderen Seite zeichnet sich Augsburg durch die besondere Nähe zu München aus. Für Pendler ist es mit dem ICE schon innerhalb einer halben Stunde möglich, bis nach München zu gelangen. Viele Menschen, die finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, in München einen festen Wohnsitz zu halten, entscheiden sich aus diesem Grund für den Umzug nach Augsburg. Dies führt wiederum zu einem verstärkten Andrang auf dem Wohnungsmarkt. Während sich Investoren und Immobilienbesitzer über die steigenden Preise freuen, die ihnen aktuell ein hohes Einkommen bescheren, wächst der .

Betroffene Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen auf der Suche nach neuen Lösungen kreativ geworden. Einerseits ziehen sie für sich den Einzug in renovierungsbedürftige Wohnungen in Betracht. Sogar unter Einsatz des eigenen Kapitals sind manche dazu bereit, die Arbeiten voranzutreiben, um die Fläche bewohnbar zu machen. Sie sind sich dabei durchaus im Klaren, dass ihr Einsatz nach einem möglichen Auszug vor allem dem Nachmieter und dem Vermieter zugute kommen wird.

Experten weisen darauf hin, wie wichtig vor allem der Zustand der Bausubstanz ist. Lassen sich hier klare Mängel feststellen, so bleiben die eigenen Arbeiten allein Maßnahmen, die die oberflächlichen Symptome verdecken. Andererseits ist es bereits durch das neue Tapezieren der Wände und das Verlegen eines Bodens möglich, einen Raum in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Der Lichteinfall lässt sich zum Beispiel durch das Anbringen von Rollos verbessern, wie sie maßgeschneidert bei Rollorieper zu finden sind.

Die Mietpreisbremse als Hoffnungsschimmer

Für viele Mieter war die Ankündigung der Mietpreisbremse vor gut vier Jahren ein besonderer Moment. Sie sahen darin die Chance, der aktuellen Entwicklung ein Ende zu machen und wieder mehr finanzielle Fairness durchzusetzen. Doch nun herrscht Ernüchterung, was die bisherige Bilanz angeht. In manchen Quartalen stiegen die Mieten in Bestandswohnungen in Augsburg um bis zu 1,6 Prozent. Dies liegt vor allem am geschickten Vorgehen der Vermieter. Sie entscheiden sich entweder dafür, alte Verträge aufzukündigen, um auf diese Weise höhere Preise durchsetzen zu können oder die verschiedenen Ausnahmefälle werden genutzt.

Gleichsam fehlt es vielen Mietern bisher noch an letzter Entschlossenheit, um für das eigene Recht zu kämpfen. Einer bayrischen Umfrage zufolge überprüfte bislang nur jeder dritte Mieter mit einem Blick auf den Mietpreisspiegel, ob seine Mietkosten sich in einem angemessenen Rahmen bewegen. Gerade die Mehrheit der Menschen, die aktuell noch dazu in der Lage ist, die neue finanzielle Herausforderung zu stemmen, kontrolliert somit nicht die Fairness der dargelegten Offerte. Viele unzulässige Erhöhungen der Miete bleiben aus diesem Grund im Verborgenen und werden erst gar nicht an die Öffentlichkeit getragen. Häufig entsteht der entscheidende Impuls für diesen Schritt erst dann, wenn es auf der Grundlage des eigenen Einkommens eben nicht mehr möglich ist, die fällige Miete zu bezahlen und auf diese Weise für finanzielle Entlastung zu sorgen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass in vielen Fällen die Erleichterung überwiegt, wenn einmal die passende Wohnung gefunden werden konnte. Aus diesem Grund verzichten viele Mieter darauf, dann zusätzliche Beschwerden gegen die hohen Preise einzulegen. Für viele Menschen in der Region ist es ohne einen festen Wohnsitz in Augsburg nicht möglich, der eigenen Arbeit in gleicher Weise nachzukommen. Denn viel Zeit bleibt in der Folge auf der Strecke liegen, die täglich auf dem Weg bis ins Büro zurückgelegt werden muss. Gleichsam ist erwiesen, dass Pendler häufiger mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen haben, wie sie auch aus dieser zusätzlichen Belastung resultieren können.

Auswirkungen für die ganze Region

Doch nicht nur Augsburg selbst ist inzwischen mit in den Strudel steigender Mietpreise gerissen worden. Obwohl die Stadt selbst nicht zu den großen Metropolen Deutschlands zählt, wuchs inzwischen der Einfluss auf die Preise in den umliegenden Gemeinden. Auch dort wächst inzwischen die Zahl der Menschen, die nicht mehr dazu in der Lage sind, die erhöhten Mietpreise zu bezahlen. Dort wiederum ist es die wachsende Zahl der Augsburger, die sich auf der Suche nach niedrigen Preisen im Umland niederlassen, die für die Entwicklung verantwortlich ist. Experten warnen längst vor einer Kettenreaktion, wie sie in vielen Teilen Deutschlands schon in den nächsten Jahren vonstatten gehen könnte. Die flächendeckende Steigerung der Mieten würde dann vielen Menschen nicht nur die Möglichkeit untersagen, in größeren Ballungszentren bezahlbaren Wohnraum zu finden. Selbst auf dem Land könnte es in den kommenden Jahren immer schwerer werden, die eigenen Wünsche durchzusetzen und dadurch für Entlastung zu sorgen.

Gleichsam hofft niemand auf eine klare Wende der aktuellen Lage. Die Zahl der Studenten stieg in ganz Deutschland zuletzt immer weiter an, weshalb nicht mit einer sinkenden Attraktivität der Universität zu rechnen ist. Gleichzeitig bewegte sich die Zahl der Geringverdiener immer wieder auf einem hohen Niveau. Genau diese zwei so entscheidenden Komponenten müssten also in naher Zukunft noch besser unter Kontrolle gebracht werden, um für die gewünschte Entlastung am Markt zu sorgen. Darin wird die große Aufgabe der kommenden Jahre bestehen, die nun von unterschiedlichen Seiten angegangen werden kann.

Lösungsmöglichkeiten der Zukunft

Inzwischen wird auch in Augsburg viel darüber diskutiert, wie in der aktuellen Situation für Entlastung gesorgt werden kann. Auf der einen Seite spielt hier die Errichtung neuen Wohnraums eine große Rolle. Dieser wäre jedoch nur im Umland Augsburgs möglich, da in der Mitte der Stadt längst keine geeigneten Flächen mehr zur Verfügung stehen. Zugleich soll es sich dabei nicht um ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus handeln, wie er in den vergangenen Jahren immer mehr vernachlässigt worden ist. Vielmehr müssen Investoren gefunden werden, die auf der Suche nach einer Rendite dazu bereit sind, im großen Stile Geld zu geben. Da die Wohnungen jedoch für Geringverdiener gedacht sind, werden sich auch die Kapitalgeber Gedanken darüber machen, ob die gewünschten Wertzuwächse bei diesen Projekten überhaupt möglich sind.

Besonders die Verbände der SPD äußerten sich in den vergangenen Monaten immer wieder zu einer Nachjustierung der Mietpreisbremse. Entscheidende Impulse wurden auf Bundesebene bereits von Barbara Hendricks geliefert. Doch bis zu diesem Zeitpunkt ist es nicht gelungen, den eigenen Forderungen in geeigneter Form Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig stehen die Interessen der Vermieter einer solchen Justierung direkt im Weg. Sie selbst sind nicht daran interessiert, ihre Renditen in den kommenden Jahren ein weiteres Mal einschränken zu lassen. Aus diesem Grund könnte es auch in der aktuellen Legislaturperiode sehr schwer werden, diese Projekte entscheidend auf den Weg zu bringen. Vielleicht müssen es aus diesem Grund doch die lokalen Politiker richten, die vor dem aktuellen Problem in Augsburg ihre Augen längst nicht mehr verschließen können.