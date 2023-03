Mit FertighausWelt werden Hausträume wahr

Mit einem Fertighaus wird der Traum vom individuellen Hausbau wahr. Bei FertighausWelt in Günzburg können über 20 verschiedene Musterhäuser besichtigt werden.

Holz-Fertighäuser verkörpern den zukun­ftssicheren Hausbau im 21. Jahrhundert. Auf der einen Seite bieten sie nachhaltige Lösungen zu gesamtgesellscha­ftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Energiewende. Auf der anderen Seite werden sie als individuell passende Wohnlösungen mit festem Kostenrahmen konzipiert und gebaut. Ein eigenes Haus mit Garten ist der Traum vieler Familien. Wer diesen Traum Wirklichkeit werden lassen möchte, sollte moderne Holz-Fertighäuser und ihre Vorteile kennenlernen. Denn bei den Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) gelingt der Hausbau planungssicher mit Festpreisgarantie und festem Einzugstermin sowie schlüsselfertigem Komfort und geprü­fter Bauqualität – auch in diesen unsicheren Zeiten.

Ein Holz-Fertighaus mit hohem Qualitätsniveau und zukun­ftssicherer Energieversorgung, wie es bei den geprü­ften Herstellern des BDF Standard ist, bringt Baufamilien für viele Jahre Unabhängigkeit von steigenden Miet- und Energiekosten und ist eine inflationssichere sowie wertstabile Altersvorsorge. So spürbar einerseits die Energiekosten nach dem Einzug ins neue Zuhause mit Grünstrom und Ökowärme sinken, so sehr wachsen auf der anderen Seite der Wohnkomfort und das Familienglück in einem individuell geplanten und auf die persönlichen Wünsche zugeschnittenen Fertighaus an. Der Bau eines schlüsselfertigen Fertighauses gelingt so planungssicher und komfortabel wie möglich, während der Alltag ungehindert von Baustress sowie etwaigen Sorgen um Materialmängel und steigende Kosten weiterlaufen kann. Der Fertighaushersteller gibt umfassende Qualitäts- und Serviceversprechen aus einer Hand und steht der Baufamilie mit einem persönlichen Ansprechpartner bis zur Schlüsselübergabe und auch darüber hinaus zur Seite.

Foto: FertighausWelt Günzburg

Fertighäuser bei FertighausWelt in Günzburg erleben

Um dem individuellen Traumhaus ein Stück näher zu kommen, lohnt sich ein Besuch in der FertighausWelt Günzburg. Hier können über 20 verschiedene Musterhäuser von führenden Hausbauunternehmen besichtigt und erlebt werden. Die FertighausWelten haben mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten ist es interessant zu erfahren, wie viel Geld man mit einem energieeffzienten Eigenheim langfristig einsparen kann. Ab März 2023 wird es eine neue Förderung für klimafreundliche Neubauten (KFN) geben.

Direkt zur Homepage von „FertighausWelt Günzburg“.