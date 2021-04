Mit Leerrohren flexibel bleiben für die Zukunft

Der Fernseher im Wohnzimmer bekommt einen neuen Platz und das Kinderzimmer wird zum Homeoffice. Das sollte man dazu bei der Elektroinstallation beachten.

Elektroinstallationsrohre, die unter Putz verlegt werden, sind die ideale Basis für eine zukunftsfähige elektrotechnische Infrastruktur im Haus. Denn sind die Wände erst verputzt, können elektrische Anschlüsse und Leitungen nur mit einem erheblichen Aufwand ergänzt oder neu positioniert werden.

Flexibel für die Zukunft

Wenn man einen Neubau oder die Renovierung des Wohngebäudes plant, ist es empfehlenswert, ausreichend Elektroinstallationsrohre zu verlegen. Damit ist man in Zukunft flexibel für spätere technische Erweiterungen der Elektroinstallation und eine Nutzungsänderung der Wohnräume.

Nachträgliche Automatisierung

Beispielsweise kann das Kinderzimmer nach dem Auszug des Nachwuchses ganz einfach in ein Arbeitszimmer umgewandelt werden, denn die bereits vorhandenen Elektroinstallationsrohre ermöglichen das Verlegen von zusätzlichen Telefon- und Netzwerkleitungen. Auch eine nachträgliche Automatisierung der Rollläden sowie die Nachrüstung von Komponenten, die vor allem für das Wohnen im Alter empfehlenswert sind, ist denkbar.

Neue Steckdosen

Darüber hinaus spielt das Thema Sicherheit in diesem Zusammenhang eine Rolle. So lassen sich Steckdosen leicht nachrüsten, wodurch der Einsatz von unschönen Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln entfällt. Im Wohnzimmer ist außerdem der Einsatz von Multimedia-Rohren praktisch. Diese ovalen Rohre nehmen die zahlreichen Anschlussleitungen für den Flachbildschirm in der Wand auf. Unschöne herabhängende Leitungen gehören damit der Vergangenheit an. (pm/bif)