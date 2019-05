Neue Geräte und Möbel erstmal gründlich auslüften

Den Hauskauf wollen sich viele durch die hohen Immobilienpreise nicht vermiesen lassen. Da nur ein geringer Anteil der Bevölkerung die Kosten selbst stemmen kann, sind die meisten auf die Unterstützung durch Immobilienkredite angewiesen. Die günstigen Zinsen sind zudem ein Faktor, weshalb die Menschen trotz der hohen Kreditsummen nicht abgeschreckt sind. So kurbeln die steigenden Preise für Häuser und Grundstücke auch die Darlehenssummen an. Zwischen den Bundesländern bestehen aber erhebliche Unterschiede.

Haushaltstipp

Decken aus Naturhaar bei Kälte auslüften

In Naturhaar-Decken sammeln sich mit der Zeit Milben an. Daher ist es wichtig, sie hin und wieder gründlich zu reinigen. Am besten im kalten Winter.