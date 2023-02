Neue Trends für Ihr Gartenglück

Wir alle sehnen ihn herbei: den Frühling! Bei garten-und-freizeit.de gibt es bereits die neuesten Trends zu entdecken, um den Frühling im Garten willkommen zu heißen.

Die Gartensaison beginnt schon bald! „Outdoorliving“ – leben und wohnen im Freien – ist auch in diesem Jahr das oberste Credo. Die neuen, trendigen Gartenmöbel sind sowohl stylisch als auch bequem. Sie sind ebenso gemütlich wie das Sofa im Wohnzimmer. Accessoires wie Kissen, Polster, Teppiche und Decken bringen das Wohnzimmer-Feeling auf Terrasse und Balkon. Im Onlineshop von garten-und-freizeit.de finden Sie alles für das „Outdoorliving“ – von Möbeln bis hin zu den passenden Accessoires.

Jetzt geht’s rund

Der Trend geht in diesem Jahr zu runden Formen. Die neuen Gartenmöbel zeigen sich von ihrer weichen Seite. Dazu passen die neuen, zarten Pastelltöne, sie runden die weichen Formen perfekt ab. Was bleibt ist das Trendmaterial Rope. Das Seilgeflecht versprüht eine leichte und natürliche Optik. Auch der Trend zur Nachhaltigkeit bleibt bestehen. Natürliche, umweltfreundliche Materialien und eine nachhaltige Produktion sind auch 2023 das Maß aller Dinge.

Eine Pergola für mehr Wohnlichkeit

In einem geschützten Raum fühlen wir uns wohl und können uns entspannen. Eine Pergola bringt dieses Wohlgefühl nach Draußen. Die stilvollen Überdachungen spenden Schatten an heißen Tagen und schützen vor Regen und Wind, so bleibt das Außenwohnzimmer stets gemütlich. Bei garten-und-freizeit.de gibt es verschiedene Modelle: Größe, Form, Material und Farbe sind frei wählbar und machen das Outdoor-Wohnzimmer zu Ihrer individuellen Oase.

Outdoor Cooking & Dining

Bei schönem Wetter essen wir am liebsten draußen, denn unter freiem Himmel schmeckt es gleich nochmal so gut. Wir können aber nicht nur im Outdoor-Esszimmer genießen, sondern auch direkt draußen kochen. Das Gemüse aus dem Beet direkt im Garten zubereiten und auf einer festlich gedeckten Tafel Familie und Freunden servieren – so genießen wir die warme Jahreszeit in vollen Zügen. Bei garten-und-freizeit.de gibt es die richtige Ausstattung für Outdoor Cooking & Dining, vom Gartengrill, über praktische Outdoor-Küchenhelfer bis hin zum festlichen Esstisch bietet der Onlineshop alles, was das Herz begehrt.

