Revolution im Badezimmer: Mit wassersparenden Armaturen die Umwelt und den Geldbeutel schonen

Den privaten Wasserverbrauch zu reduzieren, bringt zweierlei: Sie tragen aktiv zum Erhalt der Umwelt bei und können gleichzeitig die Kosten für Wasser und Energie senken - und das ganz ohne Aufwand und ohne Komforteinbußen.

Wir alle nutzen täglich Frischwasser zum Duschen, Geschirrspülen und Wäschewaschen. Doch die wenigsten machen sich Gedanken darüber, woher das Wasser eigentlich kommt und welche Auswirkungen unser Verbrauch hat. Laut Umweltbundesamt wurden 2021 in Deutschland durchschnittlich 128 Liter Wasser pro Person und Tag verbraucht. Davon werden 36 Prozent zum Duschen und Baden, 27 Prozent für die Toilettenspülung, 12 Prozent zum Wäschewaschen und 6 Prozent zum Geschirrspülen verwendet.

Gleichzeitig werden auch hier bei uns in Bayern die Sommer immer wärmer und auch die Winter immer trockener. Die Skigebiete in den Alpen kämpfen mit dem ausbleibenden Schnee. Konfrontiert mit Dürre und zunehmender Wasserknappheit gilt es neue Wege zu gehen. Doch wie können Privathaushalte zu einem sorgsameren Umgang mit Frischwasser beitragen? Wassersparende Technologien des Sanitärherstellers GROHE ermöglichen es, den eigenen Wasserverbrauch zu reduzieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Mit innovativen Technologien den Wasserverbrauch reduzieren



Schon mit einzelnen Maßnahmen ist es möglich, den Gesamtwasserverbrauch zu reduzieren. So etwa beim Duschen und Baden: Aktuell wird bei der täglichen Körperpflege mit rund 46 Litern pro Person und Tag das meiste Wasser im privaten Haushalt verbraucht. Mit GROHE EcoJoy lässt sich dieser Verbrauch um bis zum 50 Prozent reduzieren, denn die Sparduschköpfe und Armaturen haben einen Durchflussbegrenzer verbaut.

Da niemand duschen möchte, wenn nur ein kleines Rinnsal aus der Dusche kommt, hat GROHE sich etwas überlegt: Das Volumen des Wasserstrahls wird durch einen zugeführten Luftstrom vergrößert. So fühlt sich Duschen mit einem Sparduschkopf an wie mit einem ganz normalen Duschkopf, obwohl nur noch halb so viel Wasser verbraucht wird.

Wassersparen schont den Geldbeutel



Doch nicht nur die Umwelt hat der Sanitärhersteller GROHE bei der Entwicklung neuer Wassertechnik im Blick. Auch der Geldbeutel von Verbraucherinnen und Verbrauchern wird durch die neuen Technologien geschont. Wer seinen Wasserverbrauch halbiert, halbiert auch die Wasserrechnung. Ein weiterer positiver Effekt: Auch die Energiekosten reduzieren sind. Wie stark, hängt von der individuellen Warmwassernutzung ab. In einer Beispielrechnung zeigt GROHE, dass sich mit ihren Technologien bis zu 848 Euro im Jahr sparen lassen.*

Für einen bewussteren Umgang mit warmem Wasser entwickelte GROHE SilkMove ES, das auch als Kaltstart-Technologie bezeichnet werden kann. Öffnet man einen Wasserhahn mit SilkMove ES in der Mittelstellung, dann fließt lediglich kaltes Wasser. Möchte man warmes Wasser nutzen, stellt man den Hebel einfach nach links. Auf diese Weise lässt sich vor allem beim Händewaschen und Zähneputzen vermeiden, dass unnötig Wasser erwärmt wird. SilkMove ES ist zum Beispiel in den Einhand-Waschtischbatterien der Produktlinie GROHE Eurosmart verbaut.



Mit nachhaltigen Duschsystemen doppelt sparen



Während SilkMove ES in Waschtischbatterien ist, bietet GROHE auch für die Dusche komplette Lösungen zum Wasser- und Energiesparen an. So ist es möglich, ohne schlechtes Gewissen mit dem GROHE Euphoria 260 Duschsystem eine entspannende Regendusche zu genießen. Im Euphoria 260 sind gleich mehrere Technologien kombiniert. So wird mit EcoJoy der Wasserdurchfluss auf lediglich 9,5 Liter pro Minute reduziert. Zusätzlich sorgt GROHE TurboStat für eine besonders schnelle Einstellung der optimalen Wassertemperatur. Viel Wasser wird verbraucht, während wir darauf warten, dass die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist. Dank TurboStat wird die diese schneller erreicht und so weniger Wasser pro Duschgang benötigt. Und auch nerviges Nachregulieren der Temperatur entfällt, da die Thermostat-Technologie lästige Temperaturschwankungen verhindert.

Die Lebensumstände sind vielfältig, und nicht immer möchte man den Wasserverbrauch reduzieren. Thermostate wie GROHTHERM 100 verfügen daher über den EcoButton. Mit diesem kann jederzeit zwischen dem um bis zu 50 Prozent reduziertem Wasserdurchfluss und dem normalen Wasserverbrauch gewechselt werden. Dies bietet maximale Flexibilität für Verbraucherinnen und Verbraucher.