Schnäppchen oder Reinfall?

ANZEIGE

Beim Kauf gebrauchter Hausgeräte Details beachten

Wer keine neuen Haushaltsgeräte kaufen will, kann in Zeitungen sowie online nach gebrauchter Ware suchen - und so oft viel Geld sparen. Bei diesen Schnäppchen sollten Käufer jedoch einiges beachten.