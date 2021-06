Überwachung daheim

Wirkungsvolle Systeme verhindern Einbrüche und geben Eigentümern von unterwegs die Kontrolle über ihr Sicherheitssystem

Sicherheit ist ein sehr individuelles Gefühl und erfordert dementsprechend unterschiedliche Maßnahmen, abgestimmt auf die örtlichen Gegebenheiten. Digitale Überwachung ist ein weiterer Sicherheitspunkt. Ist man viel unterwegs und möchte sein Haus permanent überwacht wissen? Oder liegt der Fokus auf einer Überwachung in der Nacht während man schläft?

Drehbare Kameras eignen sich perfekt

Perfekt eignen sich drehbare Kameras, die das gesamte Grundstück abdecken. Sind diese mit den Bewegungsmeldern verbunden, fokussiert die Kamera umgehend auf diesen Bereich – sodass ihnen nichts entgeht.

Push-Nachricht aufs Handy

Infrarot-Kameras sorgen vor allem nachts dafür, dass man gut erkennt, wer oder was sich vor dem Haus bewegt. Per Push-Nachricht wird man per Smartphone benachrichtigt. Mit diesem Device ist auch ein Fernzugriff auf die Kameras möglich. So kann man von überall und in Echtzeit kontrollieren, ob zuhause alles in Ordnung ist.

Fenster und Türen sichern

Da die meisten Einbrecher lieber die Flügel aufhebeln anstatt das Fenster einzuschlagen, kommt den Beschlags- und Verriegelungssystemen eine besondere Bedeutung zu. Stabile Sicherungsstifte im Fensterflügel, Pilzkopfzapfen, die sich beim Verschließen mit stabilen Schließblechen verkrallen, Verriegelungen aus gehärtetem Material und Griffe mit Aufbohrschutz sind Beispiele dafür, wie der Schutz erhöht werden kann.

So wird die Tür zur Barriere

Starke Sicherheitsbeschläge, aufbohrgeschützte Sicherheitsschlösser, Querriegel und eine Mehrfachverriegelung der Tür auf Band- und Schlossseite bieten eine Barriere, die in den meisten Fällen nicht überwunden werden kann.

Experten beraten und setzen um

Entsprechende Maßnahmen können Bauherren beim Neubau oder im Nachhinein in Angriff nehmen. Experten dafür finden sich im Landkreis, sie beraten und sorgen für eine fachgerechte Umsetzung.

pm