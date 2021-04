So erkennt man ein „echtes“ Boxspringbett

„Schlafen wie auf einer Wolke“ - das kann man nach Meinung vieler in einem Boxspringbett. Beim Kauf gilt es jedoch einiges zu beachten.

Für erholsamen Schlaf ist ein komfortables Bett wichtig, so die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM). „Bei Neukäufen entscheiden sich immer mehr Kunden für ein Boxspringbett, das sie aus dem Hotel kennen und auf Grundlage von Erfahrungsberichten als besonders hochwertig und bequem einstufen. Problem nur: Nicht jedes Boxspringbett wird seinem guten Ruf gerecht“, sagt DGM-Geschäftsführer Jochen Winning.

Unabhängiges Qualitätssiegel

Gewusst wie, kann auch Otto Normalverbraucher Möbelqualität auf einen Blick erkennen. Allerdings nicht am Möbelstück selbst, sondern an den Qualitätssiegeln, mit denen es im Idealfall gekennzeichnet ist. Ein solches unabhängiges Zeichen ist das Boxspringlabel nach RAL-RG 441 der DGM. Damit ausgezeichnete Betten wurden umfassend qualitätsgeprüft, um dem Kundenbedürfnis nach komfortablem Schlaf sowie den hohen Erwartungen an ein als „Boxspringbett“ deklariertes Bettsystem gerecht zu werden.

Klar definierte Qualitätsstandards

Winning erklärt: „Der Begriff ,Boxspringbett‘ ist nicht allgemeingültig und eindeutig geklärt, sodass Endverbraucher mit Werbeversprechen und Angebotspreisen beim Möbelkauf leicht in die Irre geführt werden können. Anders ist das bei Betten, die mit dem Boxspringlabel gekennzeichnet sind. Sie erfüllen klar definierte Qualitätsstandards.“

Zwei federnde Teile

Laut DGM-Definition und RAL-Registrierung ist Boxspring ein Bettsystem aus mindestens zwei aufeinanderliegenden, federnden Teilen, einer Box und einer Matratze. Die untere Box besteht aus einem Grundrahmen, der einen fest oder formschlüssig eingearbeiteten Federkern besitzt. Die Box kann manuelle wie auch motorisierte Verstellmöglichkeiten bieten. Zudem soll sie in Kombination mit der Boxspring-Matratze das gegenseitige Verrutschen vermeiden, um einen optimalen Schlafkomfort zu gewährleisten. Schließlich darf das Boxspringbett mit Füßen, einer Auflage (Topper mit einer Dicke von unter zehn Zentimetern) sowie Kopf- und Fußteilen erweitert werden.

Probe liegen

Beim Boxspringbett berichten viele von einem besonderen Schlaf- und Liegegefühl, so als liege man auf einer Wolke. Sie schätzen zudem das hochwertige Design und das bequeme Aufstehen und Zubettgehen in dem vergleichsweise höheren Schlafzimmermöbel.

Fachkundig beraten lassen

„Über das Boxspringlabel hinaus, sollte man sich vor dem Möbelkauf auch individuell von dem Liegekomfort eines neuen Bettes überzeugen“, so Winning. Selbst das beste Bett sei nicht geeignet, wenn man sich darin nicht wohlfühle. Daher empfiehlt der Experte, mindestens zehn bis 15 Minuten im Möbelhaus Probe zu liegen und sich zu den Vorzügen verschiedener Betten beraten zu lassen. (pm/bif)