Sohm und Gamper gehen einen gemeinsamen Weg

Das Bregenzerwälder Traditionsunternehmen beteiligt sich an dem Bellenberger Familien-Holzbaubetrieb. Erfahre hier mehr über den Zusammenschluss der beiden Firmen.

Das Illertal und der österreichische Bregenzerwald wachsen näher zusammen: Der Alberschwender Traditionsbetrieb Sohm Holzbautechnik GmbH und das Familienunternehmen Gamper Holzbau-Bauprojekt GmbH südlich von Neu-Ulm haben eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Sohm beteiligt sich an Gamper, die bisherige Eigentümerfamilie bleibt an Bord. Diese strategische Neuausrichtung eröffnet beiden Unternehmen neue Perspektiven und schafft Synergien. Mit der Beteiligung baut der Alberschwender Holzbauspezialist, Teil der Rhomberg Bau Gruppe, sein erfolgreiches Engagement im süddeutschen Raum weiter aus. „Mit der Firma und der Familie Gamper haben wir Partner gefunden, mit denen wir die Philosophie des Guten und nachhaltigen Bauens teilen. Der solide Kundenstamm, die perfekte Infrastruktur und die hochkompetenten, professionellen Mitarbeitenden bringen uns entscheidend voran“, zeigt sich Geschäftsführer Christian Milz überzeugt.

Beide Seiten profitieren voneinander

Gamper profitiert von Produkten von Sohm, zum Beispiel dem Massivholzprodukt Diagonal-Dübelholz. Die langjährige Erfahrung der breit aufgestellten Sohm-Gruppe ergänzt und erweitert das Leistungsportfolio der in Bayern und Baden-Württemberg tätigen Gamper Holzbau-Bauprojekt GmbH um einen starken Vertrieb und die bekannte Bregenzerwälder Holzbaukultur und -Architektur. Etliches wird nach dem Einstieg von Sohm allerdings beim Alten bleiben, zuvorderst der Unternehmensname und -auftritt. Zudem wird Gamper seine bisherige Kundschaft auch weiterhin mit den bekannten Leistungen im Holzhaus-, Gewerbe-, An- und Umbau sowie bei Renovierungen und Sanierungen unterstützen. Trotz der Veränderungen bleibt die Familie Gamper in leitender Position auch operativ aktiv. Betriebsleiter Prokurist Hannes Gamper wird die Kontinuität des Unternehmens gewährleisten.

Luftaufnahme des Unternehmensstandorts von Gamper Holzbau in Bellenberg. Foto: Andreas Gamper

Verbindung von Tradition und Moderne

Die Verbindung von Tradition und Innovation bleibt weiterhin im Fokus. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben ebenfalls im Team. Auf Grund der guten Geschäftsentwicklung suchen wir verstärkt Mitarbeiter:innen in den Bereichen Produktion, Arbeitsvorbereitung und Bauleitung. Für Fachkräfte ergeben sich durch die Übernahme interessante Chancen. Mit einem motivierten dynamischen Team und der Möglichkeit, an anspruchsvollen Holzbauprojekten mitzuwirken, präsentiert sich die Gamper HolzbauBauprojekt GmbH als attraktiver und auf Nachhaltigkeit und Innovation ausgerichteter Arbeitgeber. Neben den etablierten Holzauleistungen bietet Gamper Investoren, Bauherren und Architekten schon in der Projektentwicklungsphase mit ihrer Holzbauexpertise Unterstützung, übernimmt Projekte als Total- und Generalunternehmer und errichtet Gebäudehüllen.

