Solar-Speichersystem kann Haushalte bis zu einer Woche lang mit Strom versorgen

Solarenergie wird in Deutschland immer beliebter. Steigende Strompreise, Stromausfälle durch Naturkatastrophen und der Wandel hin zu erneuerbaren Energien wecken bei vielen Deutschen den Wunsch nach mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung.

Besonders beliebt bei deutschen Verbrauchern sind Solarmodule und Balkonkraftwerke. Dazu gehören Speichersysteme, um den tagsüber erzeugten Strom auch nachts nutzen zu können. Viele verwenden den selbst produzierten Strom, um E-Fahrzeuge zu laden, vernetzte Geräte und Smart-Home-Anwendungen zu betreiben oder ihn in das öffentliche Netz einzuspeisen. Bluetti beispielsweise ist ein weltweit führender Hersteller von Energiespeichersystemen und Generatoren und entwickelt seit mehr als zehn Jahren innovative, nachhaltige und qualitativ hochwertige grüne Energielösungen zu günstigen Preisen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern, auch über die B2B-E-Commerce-Plattform. Sie bietet ihren Kunden Zugang zu einem globalen Portfolio von mehr als 400.000 Produkten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

Neues Speichersystem ist leicht zu installieren

Das Energiespeichersystem EP600 ist das neue Highlight im Produktportfolio von Bluetti. In Verbindung mit den B500-Batteriepacks liefert es bis zu sechs KW-Leistung, bietet einen Wechselrichter und stellt 230V/400V Wechselstrom zur Verfügung. Damit können alle gängigen Haushaltsgeräte betrieben werden. Jeder zusätzliche Akkusatz liefert weitere 4.960 Wh. Das stationäre Hausspeichersystem kann um bis zu acht dieser Akkusätze ergänzt werden. Dadurch liefert es zwischen fünf und 40 KWh Strom. Das reicht aus, um unterschiedlich große Haushalte bis zu einer Woche lang netzunabhängig mit Strom zu versorgen. Das Speichersystem ist ab sofort hier erhältlich und einfach zu installieren. Die Lösung verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen. Das Batteriemanagementsystem verhindert sowohl Überladung als auch Überentladung. Ein Kurzschlussschutz ist ebenso integriert wie ein Überspannungsschutz, der Spannungsspitzen vermeidet und eine stabile Stromversorgung gewährleistet. Das gesamte System kann über eine App überwacht und gesteuert werden.

Suche nach Vertriebspartnern

Um die wachsende Nachfrage in Deutschland und Europa zu befriedigen, sucht Bluetti dort nach Vertriebspartnern. Zurzeit können die Produkte entweder direkt über die Website oder über Vertriebspartner wie Alibaba bestellt werden. Für die Partner sind keinerlei Investments nötig: Der Anbieter versendet die Produkte nach Bestelleingang selbst an den Endverbraucher. Interessierte Partner können sich per E-Mail unter sale-de@bluettipower.com melden oder Bluetti auf der IFA in Halle H3.2, Stand 306 besuchen.