Traumhäuser in der FertighausWelt Günzburg live erleben

Fertighäuser schonen Ressourcen und sparen Energiekosten. In der FertighausWelt in Günzburg können Sie ihr Traumhaus live erleben.

Häuser aus Holz sind Klimaschützer. Während seines Wachstums lagert das natürliche Baumaterial aus dem Wald Kohlenstoff­ in seiner Zellstruktur ein und gibt frischen Sauerstoff­ an die Umwelt ab. Solange das Holz nicht verrottet oder verbrannt wird, wird der Kohlenstoff­ nicht wieder als CO freigesetzt. Auf diesen natürlichen Prozessen aufbauend engagieren sich die Hersteller des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) seit Jahren dafür, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie zunehmend auch größere Objekt- und Wohnungsbauten besonders nachhaltig aus Holz zu errichten.

Nachhaltig und energiesparend

Auch wenn man es ihnen von außen nicht immer ansieht, so bestehen Fertighäuser zu einem Großteil aus Holz. Da in Deutschlands Wäldern schon seit 300 Jahren das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt, dauert es nach BDF-Berechnungen gerade einmal 23 Sekunden, ehe die Holzmenge für ein durchschnittliches Fertighaus mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern hierzulande nachgewachsen ist. Die Haushersteller im BDF verpflichten sich zudem dazu, nur Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu verwenden. Ein weiterer Vorteil von Holz-Fertighäusern ist, dass der geringe Energiebedarf, den Bewohner von Fertighäusern verbrauchen, seit Jahren überwiegend mit Technologien gedeckt wird, die auf erneuerbaren Energieträgern aufbauen. Über 90 Prozent der Fertighäuser werden mit einer Wärmepumpe beheizt. Die eigene Stromgewinnung oder der Betrieb der Wärmepumpe über einen Grünstromtarif machen diese Heizungsart in hochgedämmten Häusern besonders klimafreundlich.

Foto: Bien-Zenker

Klimafreundliches, individuelles Traumhaus

Um dem individuellen Traumhaus ein Stück näher zu kommen, lohnt sich ein Besuch der FertighausWelt Günzburg. Hier können über 20 verschiedene Musterhäuser von führenden Hausbauunternehmen besichtigt und erlebt werden. Die FertighausWelten haben mittwochs bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Gerade in Zeiten steigender Energiekosten ist es interessant zu erfahren, wie viel Geld man mit einem energieeffizienten Eigenheim langfristig einsparen kann. Nähere Informationen über den Neubau nachhaltiger und zukunftsfähiger Eigenheime erhalten angehende Häuslebauer am besten im persönlichen Beratungsgespräch vor Ort.

Die Öffnungszeiten und Kontakt

Montag/Dienstag: geschlossen,

Mittwoch: 11 bis 18 Uhr,

Donnerstag: 11 bis 18 Uhr,

Freitag:11 bis 18 Uhr,

Samstag: 11 bis 18 Uhr,

Sonntag: 11 bis 18 Uhr.

Kontakt: Telefon: 08221 9301949

Direkt zur Homepage Musterhauspark Günzburg - Traumhäuser live erleben