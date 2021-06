Trennen ja, Stapeln nein

ANZEIGE

Das gehört in die Gelbe Tonne

In den meisten Haushalten gibt es eine gelbe Tonne zur Abfallentsorgung. Doch im Unwissen vieler landet oft alles Mögliche in der Abfallgruppe. Was wie in die Büchse der Pandora deutscher Hinterhöfe gehört und was vor allem nicht: