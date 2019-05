Anzeige

Treuer Wohnbegleiter Fußboden

Viele rollen oft telefonierend zwischen Schrank und Schreibtisch hin und her. Damit der Teppichboden das lange mitmacht, sollte er fest auf den Untergrund geklebt werden.

weitere anzeigen weniger anzeigen

Wie sorgt man dafür, dass der Bodenbelag ein langes Leben hat? Mit der richtigen Verlegung ist schon mal viel getan. Worauf man dabei achten sollte!

Er ist der heimliche Held der Wohnung. Jeden Fuß setzen Bewohner auf ihn und das Gewicht schwerer Möbel lastet auf ihm. Die Rede ist vom Fußboden, der die Bewohner auf Schritt und Tritt begleitet.

Das ganze Leben zuhause spielt sich auf ihm ab. Und dabei geht es oft turbulent zu. Straßenschuhe werden versehentlich drinnen getragen, Kinder nutzen die Fläche als Spielwiese und Bolzplatz, Eltern verrücken ihre Möbel oder rollen mit Bürostühlen über den Belag. Wie gut ein Fußboden das aushält, hängt neben seiner Beschaffenheit von der richtigen Verlegart ab.

Werden Teppich- oder PVC-Böden schwimmend verlegt, bilden sich schnell Wellen und Beulen oder sie verrutschen. Jeder kennt diese abgenutzten Stellen am Schreibtisch, wo man mit dem Bürostuhl immer wieder über dieselbe Stelle rollt. Auch schwimmend verlegte Vinyl-Planken und Elemente von Parkett oder Laminat geraten unter solchen Belastungen leicht in Bewegung und nutzen an den Ecken und Kanten ab.

Einfach zu ersetzen

Sollen Fußböden belastbar sein, gilt: am besten kleben. Anders als bei schwimmender Verlegung sind die Bodenbeläge dadurch fest mit dem Untergrund verbunden. Sie rutschen und schwingen nicht unter Belastung, sondern bleiben an ihrem Platz und behalten ihre Form. Ein weiteres Plus: Sind einzelne Planken und Elemente beschädigt, lassen sich diese recht einfach ersetzen. Sie sind ja nicht miteinander über ein Klicksystem verriegelt.

Unschöne Fugen

Auch klimatische Einflüsse lassen schwimmend verlegte Bodenbeläge oft alt aussehen. Unter Hitze und erhöhter Luftfeuchtigkeit dehnen sich Vinyl- und Teppichböden ähnlich wie Parkett und Laminat aus. Schlimmstenfalls kommt es zu Stauchungen. An Kanten und Fugen entstehen dann sogenannte „Stippnähte“. Umgekehrt „schrumpfen“ die Beläge bei Kälte und trockener Raumluft. Dadurch können sich unschöne Fugen bilden. Geklebte Fußböden reagieren dahingegen kaum auf das Raumklima. Zudem wird die Wärme von Fußbodenheizungen direkt an die Oberfläche geleitet und der Gehschall bleibt angenehm.

Für den Einbau der Bodenbeläge bereitet der versierte Handwerker den Untergrund fachgerecht vor und nutzt dafür moderne, gesundheits- und umweltverträgliche Verlegewerkstoffe – zum Beispiel mit EMICODE-Siegel oder dem Blauen Engel. So wird der Fußboden zum langjährigen Wohnbegleiter, der vieles verzeiht und die ganze Familie dauerhaft erfreut.

(pm/bif)