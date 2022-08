Welche Unterlagen brauche ich für den Immobilienverkauf?

Baupläne, Energieausweis, Grundbuchauszug – das sind nur drei Unterlagen, die für den Immobilienverkauf benötigt werden. Doch das sind noch längst nicht alle.

Der Energieausweis vermittelt die Energieeffizienz eines Gebäudes, enthält Informationen zu verwendeten Heizstoffen sowie Empfehlungen für energetische Modernisierungsmaßnahmen. Er ist also ein maßgebliches Instrument zur Bewertung und zum Vergleich verschiedener Immobilien. Deshalb ist er auch seit 2002 Pflicht und darf bei keinem Immobilienverkauf fehlen.

Er gehört damit zu den wichtigsten Dokumenten, die Verkäuferinnen und Verkäufer parat haben müssen. Darüber hinaus sind noch viele weitere Schriftstücke zu organisieren: Diese reichen von allgemeinen Informationen bis hin zu weiteren Angaben, etwa wenn das zu verkaufende Objekt vermietet ist oder Dienstbarkeiten bestehen.

Diese Dokumente sind unter anderem für den Immobilienverkauf nötig

Zu den Angaben und Unterlagen, die für den Immobilienverkauf notwendig sind, zählen:

Baujahr

Baupläne (Grundrisspläne, Ansicht- und Schnittzeichnungen)

Baubeschreibung (gegebenenfalls auch der Bauträgerprospekt)

Lageplan

Flächenberechnungen (insbesondere Wohnflächenberechnung)

Aktueller Grundbuchauszug

Angabe von durchgeführten Modernisierungs- /Instandhaltungsmaßnahmen

Energieausweis

Da die Recherche nach diesen Dokumenten durchaus zeitaufwendig ist, empfiehlt es sich, dafür die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Immobilienmaklerinnen und -makler wissen, worauf es ankommt und woher man die erforderlichen Papiere erhält.

Welche Unterlagen braucht man, wenn das Objekt vermietet ist?

Neben den oben genannten Dokumenten, die für den Verkauf notwendig sind, können je nach Einzelfall noch weitere dazu kommen.Dies ist etwa der Fall, wenn das zu verkaufende Objekt vermietet ist. Das verlängert die Liste der benötigten Unterlagen beispielsweise um folgende:

Mietvertrag

letzte Nebenkostenabrechnungen

aktuelle Nettokaltmiete

falls angepasst, Zeitpunkt der letzten Mieterhöhung

Mieterliste (bei Mehrfamilienhaus)

Eigentumswohnung zu verkaufen? Diese Dokumente sind nötig

Noch ein Spezialfall: Beim zu verkaufenden Objekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung. Diese ist Teil einer Eigentümergemeinschaft. Die Liste erweitert sich also beispielsweise um noch weitere erforderliche Dokumente:

Grundrissplan der Wohnung, Keller, Tiefgarage

Protokolle der Eigentümerversammlungen der letzten Jahre

Teilungserklärung

Wohngeldabrechnung

Wirtschaftsplan

Rücklagenstand

