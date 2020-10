Werde Teil des Familienunternehmens

Layer Gruppe sucht neue Mitarbeiter

Von Carina Sirch

Wer im Raum Augsburg auf der Suche nach einer Immobilie ist beziehungsweise wer ein Haus, eine Wohnung oder auch ein Grundstück vermarkten möchte, aber auch für die, die noch in der Planungsphase stecken, gibt es eine Adresse: die Layer Gruppe.

Die Experten für Immobilienfragen aller Art sind im Süden Deutschlands für ihre Expertise und Erfahrung bekannt. Mit ihren drei Standorten in Schwabmünchen, München und Augsburg können sie einen Großraum abdecken, um ihren Kunden jederzeit eine professionelle Beratung liefern zu können.

Gegründet wurde das Unternehmen von Wilhelm Layer. Den Grundstein legte er mit einem Vertragsabschluss im Sommer 1989. Als er damals sein erstes Grundstück in Langerringen bei Augsburg verkaufte, war klar, dass er es mit seinem Unternehmen zu Größerem schaffen konnte. Dennoch verlangte es viel Kraft, Mut, Durchhaltevermögen und Kreativität, die Firma zur heute bekannten Erfolgsgeschichte zu führen. Im Jahr 2004 war es dann so weit und die Layer Massivhaus Sparte wurde gegründet. Nach dem unerwarteten Tod des Firmengründers übernahmen seine Kinder Marie-Thérèse und Maximilian Layer das Geschäft und führen dies im Gedächtnis ihres Vaters.

Mit über 65 Mitarbeitern an den drei Standorten stehen ihren Kunden zahlreiche Spezialisten zur Verfügung. Durch das weiter steigende Wachstum der Layer Gruppe werden immer wieder neue Mitarbeiter gebraucht. „Trotz Corona freuen wir uns, in der Region weiter Arbeitsplätze sichern und anbieten zu können. Derzeit suchen wir Bauleiter in Festanstellung, Immobilienmakler auf selbstständiger Basis, Bauzeichner und Architekten in Festanstellung sowie Hausverkäufer auf selbstständiger Basis“, erklärt Marie-Thérèse Layer.

Wer also Teil des erfolgreichen Familienunternehmens werden möchte, hat nun die Chance dazu. Gemeinsam führt man dann die Layer Gruppe zu neuen Zielen, die bestimmt auch Wilhelm Layer stolz gemacht hätten.