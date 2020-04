Anzeige

Wohn(t)räume werden wahr

Experten im Landkreis sorgen für ein gelungenes Projekt

Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, zieht es Groß und Klein nach draußen – vor allem in den eigenen Garten und auf die Terrasse. Hier kann man spielen, relaxen, grillen und Sommer, Sonne und Natur ungestört genießen. Praktisch ist es dann, wenn die Terrasse eine Überdachung besitzt. So ist man bei jedem Wetter gut geschützt und kann die Zeit vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein im Freien genießen. Terrassenüberdachungen, beispielsweise aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, bieten dafür ein stilvolles Dach über dem Kopf. Sie sind in vielerlei Größen und allen Farben erhältlich. Ganzglas-Schiebeelemente halten nicht nur zahlreiche Öffnungsvarianten bereit, sondern erlauben stets einen ungehinderten Blick in den eigenen Garten. So wird die Veranda zum erweiterten Outdoor-Wohnzimmer, das zum Grillen und Feiern oder Chillen und Relaxen einlädt.

Für jedes Projekt den richtigen Fachmann

Experten im Fachhandel helfen gerne, die passende Überdachung zu finden und übernehmen bei Bedarf auch die Montage vor Ort.

Steht bei Ihnen eine Sanierung, Renovierung oder gar ein Neu- oder Anbau an? In Wertingen und Umgebung gibt es die Experten für Ihr gewünschtes Vorhaben. Egal ob das eigene Traumhaus entstehen, ein bereits vorhandenes Gebäude renoviert oder weiterer Wohnraum angebaut werden soll. Egal ob man auf der Suche nach einem Fachmann für Recycling des Abbruchmaterials ist, der das Material qualitativ hochwertig für eine Wiederverwendung aufbereitet oder ein Container für Abbruchmaterial benötigt. Der Landkreis bietet die Experten für alle Projekte, damit Wohn(t)räume wahr werden.

Auch anspruchsvolle und fachmännisch durchgeführte Malerarbeiten in den eigenen vier Wänden oder an der Außenfassade des Hauses übernehmen fachkundige Maler gerne.