Wohnlichkeit und Natürlichkeit im Fokus der Küchen-Experten

Die neuen Lifestyle-Wohnküchen kombinieren Digitalisierung und Gemütlichkeit

„Die neuen, attraktiven Lifestyle-Wohnküchen sind eine fantastische und inspirierende Mischung aus ganz viel Wohnlichkeit, Natürlichkeit und innovativen Oberflächen“, so das Resümee von Volker Irle, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V. (AMK). An dem einen Pol unserer Zeit zeigt sich ein extrem hoher Grad an Effizienz, Automatisierung und Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen – am anderen der Wunsch nach viel Wohnlichkeit, Wohlgefühl, Natürlichkeit, Genießen und sinnlichen Erlebnissen.

„Was könnte beide Pole besser miteinander verschmelzen als die neuen, attraktiven Lifestyle-Wohnküchen mit ihrer natürlichen Anmutung, den hochwertigen Materialien und samtig-matten, handschmeichelnden Oberflächen“, sagt Volker Irle.

Ausdrucksstarke Holzoberflächen

Die neuen Küchen begeistern mit ausdrucksstarken Holzoberflächen – zum Beispiel als furniertes Echtholz oder als vollkommene Nachbildung (Holzdekor), die aufgrund ihrer besonderen 3D-Oberflächenstruktur optisch und haptisch von echtem Holz nicht mehr zu unterscheiden ist.

Vielseitige Eiche

Zu den Lieblingshölzern in den neuen Lifestyle-Lebensräumen 2019/20 zählen allen voran die vielseitige Eiche, von hellen, grauen, cognac- und tabakfarbenen Ausführungen bis ganz dunkel wie Eiche geschwärzt, auch Ahorn, Esche und Nussbaum.

Fein gemasert, in markanter Optik mit Astlöchern und feinen Rissen, mit samtweichen oder raueren Oberflächen – sie alle schaffen ein schönes, natürliches oder naturverbundenes Umfeld, das Geborgenheit, Behaglichkeit und Wohnlichkeit ausstrahlt.

Moderne und coole Wohnküche

Ob als moderne, minimalistische & coole Wohnküche geplant, in charmant-urbaner Landhaus-Optik, im nostalgischen Vintage- oder Retro-Style der 1950er/1960er Jahre: Ein weiterer großer Trend in den neuen Lifestyle-Küchen sind Metallics (metallische Oberflächen), als echte, hochwertige Metallfront sowie als authentische Reproduktion.

Mit ihren dezenten Schleifspuren wirken die neuen, metallischen Oberflächen wie nachträglich liebevoll von Hand bearbeitet. „So manche Unregelmäßigkeit ist dabei bewusst geplant – so entstehen beeindruckende Metalloberflächen im Used-Look“, erläutert AMK-Geschäftsführer Volker Irle.

Metall und Nano-Technologie

Eine ideale Ergänzung finden die neuen, exquisiten Holz- und Metalloberflächen beispielsweise in Kombination mit innovativen und extrem beständigen, Nano-Technologie-basierten samtmatten Oberflächen, die vor Fingerabdrücken schützen – alternativ als pflegeleichte, softmatte Schichtstoff-Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Eigenschaften.

Weitere, starke Trendthemen in der Architektur sind Beton und Marmor – als Leichtbeton und Naturstein sowie als fantastische Marmor- und Beton-Nachbildungen, zum Beispiel in eleganten, wohnlichen Braun- und Grau-Nuancen, die sich übrigens hervorragend kombinieren lassen.

Samtmatte Lackfronten

Im Spektrum der angesagten, natürlichen und sehr wohnlichen Werkstoffe dürfen keinesfalls die neuen, samtmatten Lackfronten fehlen – bei einigen sieht man noch ihre feine Holzstruktur durchschimmern – sowie Echt-Keramik-Oberflächen, beispielsweise auch in einer trendstarken Ausführung, die wie Beton anmutet.

Raffinierter Einsatz von Licht

Abgerundet werden die bezaubernden und optisch sehr abwechslungsreichen, neuen Lifestyle-Wohnküchen durch viel Glas und den raffinierten Einsatz von Licht: beispielsweise in Form von indirekt beleuchteten Regalsystemen. Sowie in der Nische zwischen dem Oberschrank- und Unterschrankbereich.

Elegante Vitrinenschränke

Ganz besondere Blickfänge sind auch die neuen, eleganten Vitrinenschränke. Sie erzeugen jene angenehm behagliche bis spannende und geheimnisvolle Atmosphäre, die die Lifestyle-Wohnküchen so unwiderstehlich macht.

Besuch beim Experten am „Tag der Küche“

Daher die Empfehlung von AMK-Chef Volker Irle: „Am besten gleich den großen, bundesweiten Aktionstag, den ‚Tag der Küche‘ am 28. September 2019, vormerken, um sich beim Fachhändler vor Ort von den neuen Küchen-Schönheiten inspirieren zu lassen.“

pm/AMK