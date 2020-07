Anzeige

Zwei Arbeitsschritte in einem - Dämmputz

Die Fassadendämmung ist wichtig, um die Energiebilanz zu verbessern. Was tun, wenn die Wärmedämm-Verbundsysteme nicht zu den individuellen Anforderungen passen?

Das kann beispielsweise bei Fachwerk der Fall sein oder bei einem denkmalgeschützten Haus, dessen Fassade nicht verändert werden darf. In diesem Fall sind Dämmputze eine interessante Alternative. Sie können sowohl innen als auch außen verarbeitet werden und eignen sich für die Altbaumodernisierung ebenso wie für einen Neubau.

Leichte Zuschläge

Um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen, weisen die mineralischen Putzsysteme einen hohen Anteil sehr leichter Zuschläge auf, oft sind dies Kügelchen aus mineralischen Leichtzuschlägen oder expandiertem Polystyrol (EPS). „Somit lassen sich fugenlose Dämmschichten realisieren, die Unebenheiten ausgleichen. Anpassungen an geometrische Formen des Untergrundes sind problemlos möglich“, erklärt Antje Hannig vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM).

Wärmeschutz verbessern

Dabei bildet der eigentliche Wärmedämmputz die untere Schicht. Darauf kommt ein Armierungsputz mit Gewebeeinlage sowie anschließend der Oberputz. „Häufig werden die diffusionsoffenen Wärmedämmputze als Problemlöser bei der Sanierung und Rekonstruktion von Altbauten oder historischen Gebäuden eingesetzt“, so Hannig. Ebenso sind die Putzsysteme auch für den Neubau geeignet, etwa wenn der Wärmeschutz des Mauerwerks weiter verbessert werden soll.

Beratung vom Fachmann

In der Vergangenheit konnte mit Wärmedämmputz die Wirkung leistungsstarker Dämmplatten nicht erreicht werden. Neue Systeme, die unter Verwendung von sogenanntem Aerogel hergestellt werden, weisen jedoch Wärmeleitfähigkeiten auf, mit denen die Dämmleistung üblicher Platten teils sogar noch übertroffen wird. Modernisierer und Bauherren sollten sich zu den Möglichkeiten von örtlichen Fachhandwerkern beraten lassen, auch zu den Fördermitteln und Zuschüssen.

Nur vom Profi machen lassen

In jedem Fall gehört die Verarbeitung in Profihände, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Putzschicht sicherzustellen. So hängt die Dicke des Wärmedämmputzes unter anderem von der Bausubstanz und der gewünschten Dämmwirkung ab. Mit der Lösung lassen sich selbst schwierige Untergründe verputzen. Da der Auftrag mit einer Stärke von bis zu 100 Millimetern erfolgen kann, eignen sich Dämmputze auch zum Ausgleich von größeren Unebenheiten im Mauerwerk. (djd) www.vdpm.info