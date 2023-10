Garten Reiter bietet alles für die eigene grüne Oase.

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, die Gartensaison ist allerdings noch voll im Gange! Die Zeit jetzt ist sogar wichtig für den eigenen Garten. Denn aktuell ist die beste Pflanzzeit und somit auch die ideale Zeit, um den Garten auf den nächsten Frühling vorzubereiten.

Ob neu einpflanzen oder zuschneiden und pflegen: Wem die Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf wächst, der kann sich vertrauensvoll an die Expertinnen und Experten von Garten Reiter wenden. „Wir pflegen Gärten, mähen den Rasen, düngen ... Wir sind für unsere Kunden und ihre Gärten da“, so Geschäftsführerin Stefanie Reiter. Auch Schneidearbeiten werden jahreszeitengemäß und fachgerecht durchgeführt.

Die Geschäftsführerinnen von Garten Reiter (von links): Barbara Malik, Gabriele Bschorr, Stefanie Reiter. Foto: Garten Reiter

Jetzt ist auch die richtige Zeit, sich Gedanken über die nächste Gartensaison zu machen, erklärt Reiter: „Nutzen Sie den Herbst, die beste Pflanzzeit des Jahres, um den gewünschten Schattenbaum zu pflanzen. Oder haben Sie eine Lücke zum Nachbarn, die Sie sofort mit einem Strauch schließen wollen? Jetzt ist die beste Pflanzzeit dafür!“ Auch winterharte Stauden können im Herbst gepflanzt werden. Zwiebelblumen wie Tulpen oder Zierlauch gehören zwischen September und Dezember in die Erde und sorgen im Frühjahr für eine tolle Blütenpracht.

Wer beim Einpflanzen Unterstützung braucht, kann sich ebenfalls an die erfahrenen Gärtnerinnen und Gärtner von Garten Reiter wenden. „Ganz gleich, ob Sie Pflanzungen vornehmen möchten, sich für unser Gartenpflege-Abo interessieren oder spontane Hilfe in Ihrem Garten benötigen – wir sind hier, um Sie bei Ihrer Gartenarbeit zu unterstützen“, erklärt die Expertin.

Der Gartenspezialist Garten Reiter legt sehr großen Wert auf Regionalität und eigene Produktion. So sind die Pflanzen an das heimische Klima und unsere Böden gewöhnt. „Bei uns gewachsen, von uns gepflegt und an Sie von uns übergeben“, verrät Reiter. Ihre Schwester Gabi Bschorr fügt hinzu: „Auf 13 Hektar wachsen bei uns Haus- und Obstbäume, Sträucher, Heckenpflanzen und vieles mehr heran. Sind Sie auf der Suche nach dem idealen Baum für Ihr Zuhause oder für schattige Plätze? Gemeinsam machen wir einen Rundgang durch unsere Quartiere, um den perfekten Baum für Sie zu finden.“

Ein weiterer Pluspunkt bei Reiter: Alles aus einer Hand!

Gartengestaltung, Gartenmarkt und Baumschule arbeiten gemeinsam und können den Kundinnen und Kunden einen Rundum-Service bieten. Einen kleinen Vorgeschmack davon finden Interessierte auf Social Media. „Wir sind mit Leib und Seele Gärtner, Gestalter mit kreativen Ideen. Wir unterstützen Sie, dass auch aus Ihrem Garten und Ihrer Terrasse Ihr Lieblingsplatz wird“, erklärt die dritte Geschäftsführerin und Schwester Barbara Malik. Sie ist die Ansprechpartnerin bei Um- oder Neugestaltung sowie Modernisierung von Gartenanlagen. Ob es sich um Pflaster- oder Maueranlagen, Teichbau, Pflanzungen oder Gartenpflege handelt: Das Team von Garten Reiter setzt alle Wünsche der Kundinnen und Kunden um – ganz nach dem Motto „Gärten zum Leben“.