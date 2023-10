Selbstbestimmtes Wohnen im Ruhestand

Layer Immobilien & Bau bietet moderne Projekte im Bereich des Betreuten Wohnens.

37,6 Millionen Menschen in Deutschland sind älter als 50 Jahre. Es wird also einen massiven Anstieg von Rentnerinnen und Rentnern geben. Für die Mehrzahl von ihnen sind persönliche Freiheit sowie ein selbstbestimmtes Leben elementar. Das hat Einfluss auf die Entscheidung, wie sie im Alter leben möchten. Doch es gibt zu wenig barrierefreie Wohnimmobilien. „Dagegen möchten wir was tun“, sagt Marie Layer, die mit ihrem Bruder Max Layer dem Unternehmen Layer Immobilien & Bau vorsteht. So hat die Firma verschiedene Projekte für Betreutes Wohnen in der Region entwickelt, die auf das komfortable Wohnen im Ruhestand ausgerichtet sind. In diesen sind Anforderungen erfüllt, die für das Wohnen im Alter wichtig sind:

Barrierereduktion durch technische und bauliche Anpassungen bei eingeschränkter Mobilität und Wahrnehmung

Versorgungssicherheit durch Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sowie Pflege- und Betreuungsleistungen in der Nähe

Erhalt sozialer Kontakte durch regelmäßig anwesende Ansprechpartner, Unterstützung beim Ausfüllen behördlicher Anträge sowie Veranstaltungen und Beschäftigungsangebote zur Förderung der sozialen Teilhabe und der psychischen sowie physischen Gesundheit (in der erhobenen Betreuungspauschale enthalten)

Weitere Betreuungsleistungen kann man zubuchen. Sie umfassen handwerkliche Unterstützung, hauswirtschaftliche Hilfe bis hin zur intensiven Pflegerischen Versorgung durch betreuende Dienste und die angeschlossene Tagespflege.

Layer Immobilien & Bau bietet einzeln oder in Kombination Folgendes an:

Der Erwerb einer Wohnung im Betreuten Wohnen ist für Personen ab 55 Jahren, Kapitalanlegende jeden Alters sowie für Personen mit einer Schwerbehinderung ab einem Grad von 50 Prozent geeignet.

Auf Wunsch verkauft Layer Immobilien & Bau die Bestandsimmobilie. Dabei besteht die Möglichkeit eines angepassten Zahlungsplanes.

Aktuell bietet die Firma folgende Projekte mit Betreutem Wohnen:

Staudenblick in Langenneufnach: Hier gibt es Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in der Größe von 41 bis 92 Quadratmetern, eine Tagespflegeeinrichtung sowie eine Begegnungsstätte. Das Pflegedienstbüro A&B Pflege Team ist im Haus. Das Projekt ist im Bau, die Fertigstellung für Herbst 2024 geplant.

Wehra in Wehringen: Es entstehen Wohnungen mit 1,5 bis drei Zimmern, etwa 52 bis 97 Quadratmeter groß, und eine Begegnungsstätte. Die Betreuung erfolgt durch die Sozialstation Bobingen. Der Verkaufsstart ist erfolgt.

Pürgen bei Landsberg am Lech: Es werden 21 Zwei- bis Drei-Zimmer-Eigentumswohnungen mit 49 bis 95 Quadratmetern gebaut. Dazu kommt eine Begegnungsstätte, die durch die Ökumenische Sozialstation St. Martin betreut wird. „Hier sind rund 71 Prozent verkauft oder reserviert“, so Marie Layer. „Das Projekt ist bereits im Bau. Als Bezugstermin ist der Mai 2024 geplant.“

Tirola in Türkheim: Hier entstehen 21 Wohnungen mit Tagespflege – die Betreuung erfolgt durch die Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen – sowie 11 Eigentumswohnungen als Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 37 bis 94 Quadratmetern. „Hier sind schon 60 Prozent verkauft oder reserviert“, erläutert Max Layer. „Die Realisierung beginnt demnächst. Geplanter Bezugstermin ist 2025.“

Solea in Schwabmünchen: Hier entstehen 28 Eigentumswohnungen mit barrierefreiem Zugang mittels Aufzug. Bei Bedarf ist es möglich, das Zusatzpaket „Wohnen im Alter“ zu buchen. „Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit 55 bis 109 Quadratmetern sind bereits zu rund 60 Prozent verkauft oder reserviert“, weiß Marie Layer. Das Projekt befindet sich im Bau, die Fertigstellung ist für Herbst 2024 geplant.

Für die Projekte Staudenblick, Pürgen und Solea gibt es bei Abschluss des notariellen Kaufvertrags bis 31. Oktober 10 000 Euro Finanzierungszuschuss.

Persönliche Beratung mit Ausstellung vor Ort im Büro Layer Immobilien & Bau, Ferdinand-Wagner-Str. 10, 86830 Schwabmünchen zu den Bürozeiten oder nach Vereinbarung.

Telefon (08232)959780

info@layer-gruppe.de

Weitere Infos im Internet unter www.layer.de.