Unser Ratgeber: Tipps rund ums Eigenheim

Energiesparen, Badsanierung, Holzhaus oder Massivbau: Rund um die Themen Bauen und Wohnen gibt es viel zu entdecken. Wir haben spannende Themen in unserem Magazin zusammengefasst.

der Traum vom Eigenheim beschäftigt viele Menschen – und bringt sie in manchen Nächten um den Schlaf. Gerade in diesen Zeiten will das Bauen noch besser geplant werden als vielleicht zuvor. Finanzierungen müssen geplant, Versicherungen geschlossen, Wände tapeziert und unzählige Entscheidungen getroffen werden: Wie wäre es mit einem Boxspringbett im Schlafzimmer? Wie soll das neue Badezimmer aussehen? Und wie finanziere ich den Bau oder Umbau meines Hauses?

Gut, dass es Menschen gibt, die sich mit jeder einzelnen dieser Fragen bestens auskennen: Handwerkerinnen und Handwerker, Bauträger, Architektinnen und Architekten, der Freundeskreis und die Familie, die den selben Weg gegangen sind und die gleichen Herausforderungen bewältigt haben.

Bauen und Wohnen: Tipps und Tricks für Häuslebauer!

Wir haben für Sie in dieser Hebstausgabe des Magazins „Bauen & Wohnen“ einen bunten Mix aus allen Bereichen rund ums Bauen und Modernisieren, Wohnen und Einrichten, um Garten, Immobilien sowie Geld zusammen gestellt. So lesen Sie beispielsweise, wie man beim Hausbau auch an die Umwelt denkt, wie man die Welt etwas bunter macht, den Sommer verlängert oder der Herbstputz für den Garten garantiert gelingt.

Unser Magazin Bauen & Wohnen unterstützt Sie in gewohnter Weise bei der Verwirklichung Ihrer Wohnträume. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und natürlich Erfolg beim Umsetzten Ihrer baulichen und wohnlichen Vorhaben!

Ihre Redaktion von Bauen & Wohnen

