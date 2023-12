Modern wohnen? Ein Stadthaus in Augsburg kaufen!

Den Traum vom Eigenheim verwirklichen Familien, indem sie ein Haus in Augsburg kaufen. FORMHAUS aus München plant einen Neubau in der Danzinger Straße in Lechhausen.

Die FORMHAUS Gesellschaft für Grundstücksentwicklung mbH baut in Augsburg sechs Stadthäuser – gute Nachrichten in zweierlei Hinsicht: Der Bauunternehmer erfüllt mehreren Familien so den Traum vom Eigenheim und den Wunsch, modern zu wohnen. Außerdem steht FORMHAUS ihnen mit jahrzehntelanger Erfahrung, Rat und Tat zur Seite. Schließlich handelt es sich bei dem Immobilienunternehmen um eines der führenden Münchens.

FORMHAUS: bekannt für moderne Häuser und Wohnungen

1976 von Dipl.-Ing. Reinhard Alter als Planteam gegründet, entwickelt das engagierte Team aus Architekten, Ingenieuren, Projektleitern und Immobilienexperten seit über 40 Jahren Häuser in ausgesuchten Lagen von München und der Umgebung. Im Jahr 2010 hat Tobias Alter die Geschäftsführung übernommen. Fünf Jahre später wurde die Formhaus Gruppe gegründet. Mittlerweile sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 1500 Mal beim Notar gewesen. Entwickelt werden verschiedenste Objekte:

Einfamilienhäuser

Doppelhäuser

Stadthäuser

Wohnungen

In den Erdgeschossen der FORMHAUS-Häuser kann man von den großen Wohn-Ess-Bereichen aus in die idyllischen Privatgärten blicken. Die Küchen sind offen gestaltet, was dem Erdgeschoss ein modernes Wohlgefühl verleiht - auch in der Danzinger Straße in Augsburg. Foto: FORMHAUS

Neubau in Augsburg: sechs Stadthäuser in Lechhausen

Aktuell baut FORMHAUS sechs Stadthäuser in Augsburg (zum Exposé). Das Neubau-Ensemble entsteht in der Danzinger Straße 5, 86167 Augsburg-Lechhausen. In der unmittelbaren Umgebung befindet sich alles, was man im Alltag braucht: Supermärkte, Bäckereien, Drogerien und unterschiedliche Dienstleistungsbetriebe. Kindergärten und Schulen sind fußläufig erreichbar. Zu den Gymnasien Augsburgs gelangt man mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Generell ist die Verkehrsanbindung durch den eigenen Flughafen, Bahnhof sowie Busse und Straßenbahnen erstklassig. Über die Autobahn A8 gelangt man zudem in rund 50 Minuten in die Metropole München.

Die neuen Häuser punkten neben ihrer massiven Bauweise mit ihrer durchdachten Planung. Einige der Highlights:

eindrucksvolle Fassadengestaltung mit bodengleichen Fenstern

großzügige Wohn- und Nutzflächen zwischen 180 und 195 Quadratmetern

viel privater Freiraum in idyllischen Privatgärten mit Terrassen und Balkonen

Noch mehr Möglichkeiten für rundum fantastisches Wohnen bieten die geräumigen Obergeschosse der Stadthäuser von FORMHAUS. Hier stehen gut geschnittene Schlaf- und Kinderzimmer bereit, um die Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit zu bewältigen. Foto: FORMHAUS

Insgesamt sechs Einheiten entstehen in dem Objekt in der Danzinger Straße. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die neuen Häuser in Augsburg ...

Was die neu gebauten Häuser ausmacht

Die klare und puristische Linienführung der Architektur beeindruckt von der ersten Sekunde an. In den Erdgeschossen kann man von den großen Wohn-Ess-Bereichen aus den Blick in die Privatgärten genießen. Die Küchenbereiche sind offen gestaltet, was der Ebene ein modernes Wohlgefühl verleiht.

Noch mehr Möglichkeiten bieten die geräumigen Obergeschosse der Stadthäuser. Hier stehen gut geschnittene Schlaf- und Kinderzimmer bereit, um die Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit zu bewältigen. Ein wahrer Traum sind die edlen Tageslichtbäder mit bodengleichen Duschen und Wannen.

Die Obergeschosse sind dank der Erker hell und einladend – wie geschaffen für ein ruhiges Home-Office oder einen privaten Gästebereich. Die Untergeschosse überzeugen mit praktischen Hauswirtschafts- und Hobbyräumen. Für Pkw stehen sechs Carports auf dem Anwesen bereit.

Neben der großzügigen Wohn- und Nutzfläche der sechs Stadthäuser in Augsburg sind auch deren bodengleiche Fenstern ein Highlight – von innen wie von außen. Foto: FORMHAUS

Ein Haus kaufen – so geht´s mit FORMHAUS

Beim FORMHAUS-Bauherren-Modell schließt der Käufer oder die Käuferin als Bauherr beziehungsweise Bauherrin einen notariellen Kaufvertrag über ein voll erschlossenes eigenes Grundstück ab. FORMHAUS erstellt dabei den Genehmigungsplanung und holt die Baugenehmigung ein.

Außerdem schließt der Käufer oder die Käuferin einen separaten Werkvertrag zur schlüsselfertigen Erstellung des neuen Zuhauses mit einem unabhängigen, mittelständischen Bauunternehmen beim Notar ab. Darin werden alle weiteren Planungs- und Bauleistungen der Baufirma festgehalten.

Im Rahmen des technisch Möglichen und rechtlich Zulässigen können die Bauherinnen und Bauherren während der Werkplanung Einfluss nehmen. Gemeinsam mit FORMHAUS können sich Familien so den individuellen Traum vom Eigenheim verwirklichen – und das mit einer hohen Flexibilität im Innenausbau und einer individuellen Ausstattungswahl.

