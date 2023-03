ISOTEC-Fachbetrieb klärt über Ursachen für Schimmel auf

Nasse Wände, feuchter Keller? Der ISOTEC-Fachbetrieb aus Bobingen, Abdichtungssysteme von Minnigerode, entfernt Schimmel und kennt die Ursachen für Feuchteschäden.

Feuchteschäden an Gebäuden sind nicht erst ein Problem unserer Zeit. Bereits in vorchristlicher Zeit wurden bei der Konstruktion von Bauwerken bewusst Materialien ausgewählt, die gegen Feuchte möglichst resistent sind. Dazu zählen Natursteine mit hoher Rohdichte, wie sie bei römischen Bauwerken verwendet wurden. Aber auch Hartholz ist ein solches Material. Genutzt wurde es beispielsweise für den Bau der heute rekonstruierten Pfahlbausiedlungen am Bodensee aus der Stein- und Bronzezeit (4.000 bis 850 vor Christus).

An der Wand, am Fenster oder im Schlafzimmer: Schimmel in der Wohnung

Doch um Feuchteschäden zu finden, muss man nicht in die Vergangenheit reisen. Sie lauern oft im eigenen Zuhause oder in der unmittelbaren Umgebung. Die Ursachen sind vielfältig. Die Abdichtungssysteme von Minnigerode GmbH kategorisiert sieben Arten:

Wasserschäden Neubaufeuchte Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit Bodenfeuchte Durchfeuchtung des Wandbaustoffs Kondensation durch Temperaturunterschied Schlagregen

Wasserschäden entstehen durch einmalige Schadensereignisse, bei denen in kurzer Zeit viel Wasser in den Baukörper eintritt. Je jünger ein Gebäude ist, desto komplexer ist das oft nicht einsehbare Rohrleitungsnetz.

Pfusch am Bau: Schimmel im Neubau

Neubaufeuchte: Alles ist neu, der Bauträger scheint umsichtig und qualitativ gut gearbeitet zu haben. Oder doch nicht? Wenn Fußleisten und Tapeten schimmeln und es hinter dem Schrank nicht gut aussieht, sind Sie Opfer des allseits bekannten ‚Pfusch am Bau‘.

Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit entsteht durch das Saugvermögen poröser Baustoffe. Der Feuchtetransport findet in den verbundenen Baustoffporen statt und funktioniert auch entgegen der Schwerkraft. Eine kapillare Durchfeuchtung ist nicht nur vertikal, sondern auch horizontal möglich. Grundvoraussetzung für diesen dreidimensionalen Feuchtetransport sind ein maximaler Durchmesser der vernetzten Baustoffporen von 0,1 Millimetern sowie eine gewisse Rauigkeit der Porenwandung.

Seitlich über das Erdreich in den Baukörper eindringende Feuchte kann durch Bodenfeuchte und nicht drückendes sowie durch drückendes Wasser verursacht werden.

Hygroskopische Feuchte entsteht durch die Eigenschaft von Salzen, Luftfeuchte zu binden. So können im Wandbaustoff enthaltene Salze – insbesondere Sulfate, Chloride und Nitrate – zu einer Durchfeuchtung des Wandbaustoffs führen. In die Wandbereiche gelangen diese durch Dünger- und Tausalzeinsatz sowie durch im Erdreich natürlich vorkommende Salze in gelöster Form über Wasser, beispielsweise durch den kapillaren Feuchtetransport.

Feuchteschäden durch hohe Luftfeuchtigkeit

Kondensation: Grundvoraussetzung ist ein Temperaturunterschied. Beträgt beispielsweise die Raumluft 20 Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchte von 50 Prozent und streicht diese an der inneren Oberfläche einer 10 Grad Celsius kalten Wand vorbei, kühlt sich die Luft dort ab. Als Folge steigt die relative Luftfeuchte wandoberflächennah an, da kalte Luft weniger Wasserdampf speichert als warme.

Schlagregen kann die äußere Gebäudehülle belasten, wenn der Feuchteschutz beziehungsweise die Feuchtebilanz der Fassade nicht stimmt. Grundsätzlich muss diese immer in der Lage sein, mehr Feuchte durch Diffusion in der Trockenperiode abzugeben, als sie bei der Beregnung aufgenommen hat. Eine funktionierende Fassade zeichnet weiterhin aus, dass sie das Durchdringen von Regenwasser bis zur Innenseite der Außenwände verhindert.

