Jetzt schnell die eigene Immobilie verkaufen?

Werden die Immobilienpreise aufgrund von Inflation und Zinsanstieg weiter steigen oder fallen? Und lohnt sich ein Verkauf jetzt oder doch erst später? Das fragen sich zurzeit viele Eigentümer:innen.

Noch nie waren Immobilien in Deutschland so teuer wie jetzt. Grund ist die hohe Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in den letzten zwei Jahren, die durch die Covid19-Pandemie angeheizt wurde. Doch dieser Trend hält nicht mehr lange an, meinen viele Immobilienexpert:innen: Die steigende Inflationsrate, die Nachwirkungen der Corona-Krise und natürlich auch der Ukraine-Krieg bremsen den Preisanstieg ab. Dr. Niels Jacobsen, Geschäftsführer von immoverkauf24 meint: “ Wir merken bereits jetzt, dass die Zeit zwischen Angebot und Verkauf von Immobilien sich deutlich verlängert hat. Interessenten zögern stärker, aber auch Banken genehmen Finanzierungen häufig nicht mehr.” Neben den steigenden Preisen für Benzin, Energie und Lebensmittel erschweren vor allem die stark erhöhten Zinsen Immobilienfinanzierungen und lassen die Nachfrage abflauen.

Immobilienexpert:innen sind sich einig: Weitere deutliche Preissteigerungen wird es in Deutschland nur noch in wenigen Regionen geben. Vielerorts werden die Preise stagnieren oder sogar fallen. Im ersten Quartal 2022 verzeichnete das Bundesamt für Statistik bereits eine abgeschwächte Preisdynamik: Die Preise stiegen “nur” noch um 0,8 Prozent. Und viele Eigentümer überlegen nun: Soll ich den geplanten Immobilienverkauf vorziehen oder doch noch etwas warten?

Folgende Faktoren sprechen für eine Trendwende bei der Immobilienpreisentwicklung

Inflation: Die Inflationsrate in Deutschland beträgt im Juni 2022 7,6 Prozent. Die Preise für Wohnen stiegen im Mai 2022 um 9,2 Prozent gegenüber zum Vorjahresmonat; die Preise für Strom, Gas und andere Brennstoffe sogar um 36,8 Prozent (Quelle: Statista). Dies kann starke Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben, da die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen sinken könnte.

Steigende Kreditzinsen: Die Jahre 2019 bis 2021 zeichneten sich durch hohe Immobilienpreise und historisch niedrige Kreditzinsen aus. Kreditnehmer konnten ihre Immobilie mit Darlehenszinsen von durchschnittlich unter 1 Prozent finanzieren (bei einer Zinsbindung von 10 Jahren). Doch bereits seit Januar dieses Jahres steigen die um etwa 3 Prozent Zinsen an. Auch die Vergabekriterien der Banken für Immobiliendarlehen sind strikter geworden. Beispielsweise müssen nun nicht mehr nur die Kaufnebenkosten aus eigenem Ersparten gezahlt werden, sondern auch ein Teil des Kaufpreises der Immobilie. Immer weniger Deutsche möchten und können ihre Wunschimmobilie finanzieren. Folge: Die Nachfrage lässt nach und die Immobilienpreise können fallen.

Krieg in der Ukraine: Bereits mit dem Ausbruch der Covid19-Pandemie kam es zu einer Erhöhung der Verbraucherpreise um etwa 8 Prozent. Der Ukraine-Krieg verstärkt die Teuerung zusätzlich. Rund zwei Drittel der Deutschen heizen mit Gas und Öl und sind noch von der russischen Energieversorgung abhängig. Dies schafft Unsicherheit in der Bevölkerung. und lässt die Immobilienpreise aktuell stagnieren oder sogar fallen.

Angesichts der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage ist eine Prognose für den deutschen Immobilienmarkt nicht einfach. Jede:r Eigentümer:in sollte daher den Wert der eigenen Immobilie kennen und sich Rat von Immobilienexpert:innen holen. Nur so kann sie die richtige Entscheidung treffen: für oder gegen den Verkauf in Zeiten eines bewegten Immobilienmarktes.

