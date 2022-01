Very Peri: Ein ganz besonderes Blau

„Kraftvoll und mit mutiger Präsenz“ so beschreiben Fachleute die die neue Farbe des Jahres „Very Peri“. Doch sie hat noch weitere Eigenschaften.

Seit über zwei Jahrzehnten wählen alle Jahre wieder im Dezember Experten des US-amerikanischen Farbinstituts Pantone die Trendfarbe für das kommende Jahr. Dafür forschen die Spezialisten monatelang und untersuchen, ob und wie sich Farbmuster wiederholen.

Blau mit roten und violetten Untertönen

„Very Peri“, eine ganz neu entwickelte Pantone-Farbe – Blau mit roten und lila-violetten Untertönen – wurde als „Color of the Year“ für 2022 auserkoren. Sie entspreche den Zeiten der Veränderungen, in denen wir leben.

Symbol für den Zeitgeist

„Eine Farbe, deren mutige Präsenz den persönlichen Einfallsreichtum und die Kreativität fördert. Die Farbe symbolisiert den globalen Zeitgeist und die Verschmelzung des modernen Lebens mit der digitalen Welt“, so das Farbinstitut.

Aktiv und fantasiebeflügelnd

Farbpsychologen haben herausgefunden, dass Blautöne innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Wohlbehagen fördern. Die roten Nuancen wirken dagegen kraftvoll, dynamisch und aktiv, während Lila und Violett oft im Zusammenhang mit Ehrgeiz, mentaler Autonomie und Fantasie gesehen werden. Das kann man doch alles gut im neuen Jahr gebrauchen. Willkommen im Zuhause also, „Very Peri“! (pm/bif)