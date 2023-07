Tipps für ein gutes Raumklima bei heißen Temperaturen

Der Zentralverband der Elektro- und Informationstechnischen Handwerke erklärt, wie Klimagerät, Lüfungsanlage, Rollläden, Smart Home und Wärmepumpe im Sommer helfen.

Besonders Räume und Wohnungen im Dachgeschoss heizen sich schnell auf Temperaturen von über 30 Grad Celsius auf. Schlaflose Nächte und Kreislaufbeschwerden können die Folge sein – und auch tagsüber leiden die Hausbewohnerinnen und -bewohner unter stickiger Luft und Hitze. „Man muss den sommerlichen Hitzestau nicht mit nassen Handtüchern und Kühlpads durchstehen“, verrät Andreas Habermehl vom Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke und fährt fort: „Haus- und Wohnungsbesitzer sollten nach Lösungen suchen, die langfristig Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren, etwa wie Klima- oder elektrische Lüftungsanlagen.“

Klimaanlage und Lüftungsanlage helfen gegen Hitze

Bei einer Neuinvestition ist darauf zu achten, dass das Klimagerät zusätzlich heizen kann, sodass es auch in den kühleren Jahreszeiten Vorteile bietet. Ist bereits eine Klimaanlage vorhanden, sollte diese vom Fachbetrieb vor dem Sommer kontrolliert werden.

Wer an heißen Tagen einen kühlen Kopf bewahren möchte, ist auch mit einer automatischen Lüftungsanlage gut beraten. Das System versorgt die Innenräume durchgängig mit Frischluft. Damit verhindert es zusätzlich die Bildung von Feuchteschäden und Schimmel. Ist die Anlage mit einem Filter ausgestattet, haben auch Pollen und Staub keine Chance. So sorgen Lüftungsanlagen das ganze Jahr über für eine hohe Luftqualität und Frische im Haus.

Automatische Rollläden mit Smart Home verbinden

Auch eine Rollladenautomation bewirkt Wunder; im Arbeitszimmer zum Beispiel sorgt sie für gute Konzentration auch an heißen Tagen. Ist sie in ein Smart Home eingebunden, kann sie in Verbindung mit weiteren Maßnahmen noch effektiver sein. So fahren die Rollläden etwa nach dem morgendlichen Lüften herunter und die kühle Luft bleibt bis zum Abend im Wohnraum bestehen.

Eine alternative Integration als Smart-Home-Element ist der Einbau eines Rollladenmotors, kombiniert mit einem Sonnensensor. Dieser misst die Helligkeit der Sonneneinstrahlung und gibt beim Überschreiten eines festgelegten Grenzwertes ein Signal an den Motor, sodass die Rollläden sich bei starker Einstrahlung automatisch schließen und Schatten schaffen.

„Wer noch mehr für ein positives Raumklima tun möchte, für den gibt es weitere smarte Komponenten“, so der Tipp von Habermehl. „Sie analysieren das Raumklima und helfen, den CO²-Anteil in der Luft sowie den Luftfeuchtigkeitsgehalt zu optimieren. Smarte Luftfilter helfen zudem, Feinstaub, Krankheitserreger oder Allergene aus der Raumluft zu filtern.“

Mit Wärmepumpen durch im Sommer abkühlen

Was zunächst widersprüchlich klingt, ist tatsächlich eine weitere Option zur Kühlung. Viele Wärmepumpen-Modelle können nicht nur heizen, sondern verfügen auch über eine aktive oder passive Kühlfunktion. Bei der passiven Kühlung nutzen die Geräte die Kühle aus Erdreich oder Grundwasser und führen diese beispielsweise über eine Fußbodenheizung in das Gebäude.

Noch effektiver ist die aktive Kühlung: Hierbei arbeitet die Wärmepumpe umgekehrt; sie entzieht den Wohnräumen die Wärme und leitet sie wiederum ins Grundwasser oder Erdreich ab. Habermehl rät daher: „Bei einer Aufrüstung von Bestandsgebäuden oder bei Neubauten sollte man darauf achten, eine Wärmepumpe einzubauen, die auch kühlen kann. Langfristig ist das Gerät so ein Zugewinn im Winter wie im Sommer.“

Beratung zu Lüftungsanlagen, Rollladenautomation und Wärmepumpen liefern die Fachleute der Elektrohandwerke. Wer schnell Hilfe braucht, kann beispielsweise feuchte Bettlaken vor Fenstern aufhängen oder frühmorgens und am späten Abend stoßlüften.