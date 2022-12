Das ändert sich 2023 bei Photovoltaikanlagen

Das Fett in der heißen Pfanne entzündet sich oder die Kerze fällt auf den Teppich. Ein Feuerlöscher ist dann Gold wert. Es muss aber der passende sein.

Vielerorts sind Handwerker Mangelware und Ersatzteile stecken in der Lieferkette fest. Und genau dann geht die Heizung kaputt. Wie kommt man da gut durch?

Der Müll nach dem Fest

So recycelt man Geschenkverpackungen richtig

Gerade an Weihnachten fällt mit den Geschenken viel Abfall an. In welche Tonne kommt Geschenkpapier eigentlich, wenn man es richtig entsorgen möchte?