FCA gegen Wolfsburg: Abstiegskampf in der Bundesliga

Der FC Augsburg hat den VfL Wolfsburg zu Gast. Beide Teams hatten sich die Saison anders vorgestellt - doch gerade bei den Wölfen kommt der Verlauf überraschend.

Als der VfL Wolfsburg 1997 in die Fußball-Bundesliga aufstieg, war der FC Augsburg noch in der damaligen Regionalliga Süd beheimatet. Während die Niedersachsen in der Folge auf Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen trafen, duellierten sich die Schwaben mit den Zweitvertretungen des FC Bayern, der Münchner Löwen oder des Karlsruher SC.

Schon in ihrer zweiten Saison schafften die Wölfe den Sprung nach Europa, mit Platz sechs reichte es 1999 für die Teilnahme am UEFA-Pokal. Im Jahr darauf qualifizierten sich die Grün-Weißen zwar „nur“ noch für den UI-Cup, gut 600 Autokilometer weiter südlich hätte man solche Sorgen im Jahr 2000 gerne gehabt. Nachdem Hauptsponsor Infomatec zugesagte Gelder nicht mehr zahlen konnte, verlor der FC Augsburg seine Regionalliga-Lizenz und musste in der viertklassigen Bayernliga ran.

Fußball-Bundesliga: Abstiegssorgen sind in Augsburg bekannter als in Wolfsburg

Während die Kicker aus der Autostadt seit 1997 ununterbrochen dem Oberhaus angehören, können das die Fuggerstädter seit 2011 von sich behaupten. Vergleicht man die größten Erfolge der Vereinsgeschichte, spiegeln sich die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten beider Vereine deutlich wider. Hier der VfL, Deutscher Meister 2009, Pokalsieger 2015 und mehrmaliger Champions League-Teilnehmer, dort der FCA, Europa-League-Achtelfinalist 2016 und Pokal-Halbfinalist 2010.

Während man die Augsburger allerdings für ihre Fähigkeit, Jahr für Jahr die Klasse zu halten, ligaweit respektiert, reiben sich beim Blick auf Wolfsburgs Abstiegssorgen der letzten Jahre viele Beobachter verwundert die Augen. Trieb man die vergangenen drei Spielzeiten mit den Plätzen 6, 7 und 4 in ruhigem Fahrwasser, stand jenes dem Volkswagen-Klub 2016 und 2017 bis zum Hals. Beide Male lief das VfL-Schiff auf Rang 16 der Endabrechnung ein – beide Male konnte man erst in der Relegation seine Tücher ins Trockene bringen.

Abstiegskampf: FC Augsburg mit fünf Punkten Rückstand auf Wolfsburg

Heuer muss die Wolfsburger Anhängerschaft wieder zittern. Ist man das in Augsburg gewohnt, droht dem Nervenkostüm der Nordlichter die Zerreißprobe. Vor allem, wenn diese von der Reise nach Augsburg ohne Punkte zurückkehren würden. Bei einem FCA-Sieg käme die Heimelf bis auf zwei Punkte an den Gast aus der 125.000-Einwohner-Stadt heran.

Besonders auf VfL-Winter-Neuzugang Max Kruse sollten die Schützlinge von FCA-Coach Markus Weinzierl ein Augenmerk legen. Seine Tor-Bilanz gegen Augsburg steht bei fünf, jedes davon gelang ihm in der WWK Arena. Gäste-Trainer Florian Kohfeldt hat übrigens keine guten Erinnerungen an diese Spielstätte. Nach einem 0:2 wurde er in der letzten Saison von Werder Bremen entlassen. Die Geschichte könnte sich am Sonntag wiederholen.