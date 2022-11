Harle's Hofladen: Ein Ort für Feinschmecker

O du fröhliche... der Weihnachtszauber kehrt zurück in die Fuggerstadt: Der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet am 21. November 2022 mit tollem Programm.

Seit 40 Jahren führt Josef Kraus seinen Obstanbaubetrieb in Gessertshausen bei Augsburg. Die Geschichte des Hofs geht viel weiter zurück.

Flößerpark Lechhausen

Neueröffnung der Floßlände in Augsburg direkt am Lech

In Lechhausen hat ein neues Restaurant eröffnet. Die Floßlände liegt im Flößerpark direkt am Lech. Was man zum Projekt wissen muss.