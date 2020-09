7 Tipps, um gesund in den Herbst zu starten

Besser schlafen, Stress reduzieren und das Immunsystem mit der Ernährung stärken – aber wie? Wir haben hier einige Tipps gegen den Herbstblues.

Von Julia Paul

Der Stress holt uns gerade wieder ein. Nachdem die letzten Monate etwas ruhiger waren, geht es nun los: Die Schule hat begonnen, Kurzarbeit endet, Freizeitaktivitäten finden statt – und dann werden die Tage auch noch kürzer. Als wäre das nicht schon genug, sinken die Temperaturen und mit dem Regen kommt der Herbstblues. All das wirkt sich auf unser Immunsystem aus.

Doch auch wir haben die besten 7 Tipps ausfindig gemacht, die das Immunsystem stärken und Stress abbauen.

Kurz und knapp:

Besser schlafen – so geht´s Entspannen mit Übungen und Training Mit der Ernährung das Immunsystem stärken Bewegung im Herbst: Möglichkeiten und Chancen Den Stress reduzieren – aber wie? Pause: die Augen entspannen Auf den eigenen Körper hören

1. Besser schlafen – so geht´s

Im Sommer halten uns warme Temperaturen, Grillabende mit Freunden und andere Veranstaltungen länger wach. Der Schlaf pro Nacht ist damit kürzer als eigentlich notwendig. Geht die Sonne im Herbst früher unter und werden die Tage kürzer, kann diese Gewohnheit zum Verhängnis werden. Wer nicht ausgeschlafen ist, wird anfälliger für Krankheiten.

Ebenso sollte man es vermeiden, in der kälteren Jahreszeit mit kurzer, dünner Bekleidung einzuschlafen. Die Nächte werden schließlich frischer und wer nachts friert, hat einen unruhigeren Schlaf. Übertreiben sollte man allerdings genauso wenig: Zu dicke Wollsocken oder Pullover führen nämlich dazu, dass man schwitzt – und auch das weckt uns mitten in der Nacht auf.

2. Entspannen mit Übungen und Training

Entspannen klingt gut – aber wie? Na, zum Beispiel mit einem Entspannungstraining. Dazu zählen zum Beispiel Progressive Muskelentspannung, Yoga, Autogenes Training oder Meditation. Wer auf diesen Gebieten noch keine Erfahrung hat, sollte die Übungen erst einmal unter Anleitung eines erfahrenen Trainers durchführen.

Mehr zum Thema Tiefenentspannung gibt es außerdem hier.

3. Mit der Ernährung das Immunsystem stärken

Ein Großteil unserer Immunzellen sitzt im Darm – umso wichtiger ist es, dass wir uns gesund ernähren – und das ist im Herbst einfacher denn je. Im Oktober zum Beispiel haben Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Kürbis, Lauch, Möhren, Paprika, Pastinaken, Rosen- und Rotkohl, Spinat, Wirsing, Zucchini und viele weitere Lebensmittel bei uns Saison. Sie schmecken nicht nur besser als die importierten Erdbeeren vom anderen Ende der Welt, sondern enthalten auch mehr Nährstoffe. Saisonales Obst und Gemüse wird nämlich in der Regel erst im reifen Zustand geerntet – und im Herbst bietet sich mit Suppen die ideale Gelegenheit, um die Lebensmittel gesund, lecker und frisch zu verarbeiten.

Lebensmittel, die das Immunsystem stärken

Karotten pushen das Immunsystem mit den Vitaminen A, C und E – wichtigen Anti-Grippe-Vitaminen.

pushen das Immunsystem mit den Vitaminen A, C und E – wichtigen Anti-Grippe-Vitaminen. Kürbis ist mehr als Deko. In dem Gemüse stecken viele Immunbooster wie beispielsweise Zink. Fehlt dieser, ist man anfälliger für Infekte.

ist mehr als Deko. In dem Gemüse stecken viele Immunbooster wie beispielsweise Zink. Fehlt dieser, ist man anfälliger für Infekte. Wirsing enthält Vitamin C und Folsäure. Zusammen mit Vitamin B12 ist Folsäure an der Bildung von weißen Blutkörperchen beteiligt, die vor Krankheitserregern, Keimen & Co. schützen.

enthält Vitamin C und Folsäure. Zusammen mit Vitamin B12 ist Folsäure an der Bildung von weißen Blutkörperchen beteiligt, die vor Krankheitserregern, Keimen & Co. schützen. Pastinaken haben einen hohen Anteil an Folsäure und Vitamin E. Letzteres schützt den Körper vor schädlichen Angriffen.

haben einen hohen Anteil an Folsäure und Vitamin E. Letzteres schützt den Körper vor schädlichen Angriffen. Kurkuma – egal in welcher Form – stärkt mit seiner zellschützenden Kraft das Immunsystem und wehrt Bakterien, Parasiten sowie Viren ab.

4. Bewegung im Herbst: Möglichkeiten und Chancen

Wird es draußen regnerisch und kalt, verkriechen sich viele Menschen unter die warme Wolldecke zu Hause auf dem Sofa. Doch so bringen sie ihren Kreislauf nicht in Schwung und sind anfälliger für Krankheiten. Besser ist es, jeden Tag für mindestens eine halbe Stunde an der frischen Luft spazieren zu gehen und regelmäßig Sport zu treiben. Wem das Wetter nichts ausmacht, der kann joggen gehen. Wer lieber in geschlossenen Räumen trainiert, der kann auf Zumba oder Bouldern setzen.

5. Den Stress reduzieren – aber wie?

Um Stress zu reduzieren gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon ist Resilienz. Davon spricht man, wenn jemand schwierige Lebenssituationen erfolgreich meistert, ohne den Stress dabei zu nah an sich herankommen zu lassen. Mittel dazu ist eine starke psychische Widerstandskraft. Wie groß diese bei einem selbst ist, kann man schnell mit dem Resilienz-Test der BKK Stadt Augsburg herausfinden.

Tipps für den Stressabbau

Um Stress abzubauen, gibt es nicht die eine richtige Lösung. Was hilft und gut tut, ist individuell. Deswegen sollte man verschiedene Methoden ausprobieren und sich einen eigenen Mix zusammenstellen.

Dazu können zählen:

Ein Bad nehmen

Sport

Gartenarbeit

Puzzeln

Meditation

Tanzen

Kochen

Stricken

Zeichnen

Musizieren

Spaziergänge

…

Wichtig ist auch, dass beruflich besonders gestresste Personen sich zu Hause Ruhezonen für eine Auszeit schaffen. So kann zum Beispiel auf dem Sofa ein Laptop-Verbot verhängt werden, im Bett sollte man auf das Smartphone verzichten und der Sitzsack im Wintergarten dient nur zum Lesen.

6. Pause: die Augen entspannen

Vor allem die Arbeit am Computer, die für die Augen sehr einseitig ist, strengt an. Der Sehapparat wird schnell müde – vor allem, wenn die Luft in der Arbeitsumgebung zusätzlich trocken ist. Bei solchen Beschwerden sollte man natürlich zuerst einen Optiker oder Augenarzt aufsuchen.

Unabhängig davon freuen sich die Augen über regelmäßige, über den Tag verteilte Pausen. Es reicht aus, jede halbe Stunde für zwei, drei Minuten vom Bildschirm weg in den Raum zu sehen.

Außerdem gibt es hier weitere Übungen, um die Augen zu entspannen.

7. Auf den eigenen Körper hören

Es bringt nichts, auf alle Ratschläge zu hören, nicht aber auf den eigenen Körper. Dieser signalisiert schließlich ganz von allein, ob man sich gerade müde fühlt und am Wochenende lieber entspannt auf dem Sofa eine heiße Schokolade schlürfen soll, oder ob der Kreislauf dabei überhaupt nicht in Schwung kommt und ein Spaziergang an der frischen Luft nötig ist.

