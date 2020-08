AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress

Das erste Präventionsprogramm als zugelassene Kassenleistung – Kompaktkur nach §23 SGB V

Bad Birnbach. Alle reden über Stress und seine negativen Folgen, die bis hin zum gefürchteten Burnout reichen können. Die Krankenkassen-Reports sind voll davon. Doch jetzt gibt es endlich eine wirksame Präventionsmaßnahme, die noch dazu allen gesetzlich Sozialversicherten ab 2020 zugänglich ist. Die Rede ist von AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress. Es handelt sich dabei um eine neue, hochinnovative Form der Kur. „Kompaktkur“ heißt der Begriff ganz genau. Verankert ist sie im §23 SGB V.

Gemeinsam mit der Ludwig-Maximilians-Universität, der Rottal Terme und vielen Fachleuten vor Ort hat der Kurort Bad Birnbach im südlichen Niederbayern in einer aufwendigen Studie das Anti-Stress-Programm entwickelt. Die nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen ermittelten Werte waren hervorragend und vor allem: AGES hat langfristig gewirkt. Dafür gibt es Gründe. Anstatt einer dreiwöchigen Kur im traditionellen Sinn wurde das neue Konzept in zwei Teile zerlegt. Im ersten Teil, der 14 Tage dauert, werden die Teilnehmer in Gruppen sehr schnell an das Programm herangeführt. Es beinhaltet Elemente der klassischen Kurortmedizin wie Massagen und Fango.

Zentrale Komponente ist natürlich das ortsgebundene Heilwasser, das aus 1.618 Meter Tiefe täglich quellfrisch in die mehr als 30 verschiedenen Heilwasserbecken der Rottal Terme sprudelt. Dort geht es um Entspannung, zum Beispiel in der Salzwasserlagune, aber auch um aktive Bewegung, etwa bei „Aqua Fit“. Ergänzt werden diese Einheiten um weitere Elemente aus der Entspannungs- und Bewegungstherapie, zum Beispiel Nordic Walking, Entspannungstherapie nach Jacobson oder Bogenschießen.

In der Studie hat auch therapeutisches Golfen sehr gut abgeschnitten. Dieses Element ist keine Kassenleistung, kann aber auf privater Basis jederzeit auf Wunsch zugebucht werden. Große Bedeutung hatten freilich die sogenannten psychoedukativen Einheiten, die im Rahmen der Kompaktkur von den Kassen getragen werden. Hier geht es unter anderem um die Lehre von Viktor Frankl. Als „Sinnlehre gegen die Sinnleere“ hat der berühmte österreichische Neurologe und Psychiater seine Therapie einmal bezeichnet.

Nach der Kur kehrt der Alltag langsam ins Leben der Teilnehmer zurück und so mancher Kurerfolg ist nach ein paar Monaten wieder verflogen. Genau das war in der Vergangenheit immer wieder ein Problem, das mit dem neuen Konzept aber erfolgreich umgangen wird. Nachhaltigkeit zieht mit „AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress“ nun auch ins Kurwesen ein, und deswegen gibt es nach einem halben Jahr einen einwöchigen Auffrischungs-Aufenthalt im Kurort. Eben dieser Refresher hat in der Studie große Wirkung gezeigt. Die Folge: Sogar noch 12 Monate nach dem Erstaufenthalt konnten die Probanden die sehr guten Werte halten und teilweise noch weiter verbessern. „Das AGES-Programm mit psychoedukativer Komponente stellt eine erfolgreiche Maßnahme dar, um bei stressbelasteten Personen über einen Zeitraum von 12 Monaten das Stress- und Belastungserleben zur verringern und das Wohlbefinden sowie die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu steigern.

Der Auffrischungskurs erzeugte eine Trendwende in einigen Parametern und trug zur nachhaltigen Wirkung des Programms bei“, sagt Dr. Sandra Kus. Die Wissenschaftlerin von der LMU München hat das Projekt von der ersten Minute an federführend begleitet.

Ab 2020 ist AGES als Kompaktkur zugelassen. Beantragt wird sie in der Regel über den Hausarzt bei der zuständigen Krankenkasse. Alle Infos hierzu gibt es unter: www.badbirnbach.de/ages