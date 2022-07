Alternative zur Knie-Operation

Vom 25. bis 29. Juli in Donauwörth: Orthesen-Beratungswoche bei SPÖRER im Maximilium.

Wenn das Knie schmerzt, ist die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt: Jeder einzelne Schritt tut weh und kostet Überwindung. Oft sind Knieschmerzen Folge einer akuten Verletzung, doch auch eine angeborene Muskel- und Bänderschwäche kann dafür verantwortlich sein. Überdehnte Bänder können das Knie instabil machen. Eine Arthrose kommt – gerade im fortgeschrittenen Alter – ebenfalls als Grund für chronische Schmerzen in Betracht. Ein typisches Kennzeichen der Volkskrankheit: Nach einer langsamen Entstehungsphase werden die Schmerzen mit der Zeit immer stärker. Aber nicht nur Arthrose kann zu Schmerzen im Knie führen, sondern auch Fehlstellungen von Gelenken.

Keine oder wenig Aktivität schadet dem Knie

Wer sich deshalb immer weniger bewegt, kann in einen Teufelskreis geraten. Denn weniger Aktivität bedeutet aufgrund des Bewegungsmangels in der Regel noch mehr Schmerzen und noch mehr Funktionseinschränkungen. Die oft mit Schmerzen verbundene Schonhaltung kann weitere Probleme im Körper verursachen und steigert den Leidensdruck noch. Wenn man dann erst spät Hilfe in Anspruch nimmt, bleiben oft nur noch eine Operation und eine anschließende Reha, die Zeit und Kraft kostet.

Orthesen entlasten effektiv

Doch das muss nicht sein, denn Knie-Orthesen reduzieren nachweislich sofort die Schmerzen, indem sie das Gelenk entlasten und stabilisieren. Überzeugen Sie sich selbst von diesen effektiven Hilfsmitteln. Sie stehen vom 25. bis 29. Juli im Zentrum der Orthesen-Beratungswoche der SPÖRER AG in Donauwörth.

Testen Sie im Maximilium, Kapellstraße 42, Orthesen führender Hersteller, wie z. B. Bauerfeind und Össur. Im persönlichen Gespräch mit unserem bestens ausgebildeten Fachpersonal steht die optimale Stützhilfe für Ihr Knie im Mittelpunkt. Darüber hinaus sind unsere Gesundheitsexperten auch mit wertvollen Tipps zur Kniegesundheit durch Sport und Ernährung für Sie da. „Auf dem Markt der Orthesen hat sich viel getan und wir sind am Puls der Zeit“, weiß man im SPÖRER Sanitätshaus. „Die neue Generation ist mit den alten Systemen nicht zu vergleichen. Der Tragekomfort hat sich verbessert, ebenso die Handhabung und natürlich auch die Optik.“

Das Familienunternehmen SPÖRER verfügt auch über wertvolle Kontakte zu Orthopäden und Ärzten – ein weiterer Vorteil der umfassenden und individuellen Beratung in einem SPÖRER Fachgeschäft.

Bitte anmelden

Neben dem kostenlosen und unverbindlichen Informationsangebot zeichnet die Orthesen-Beratungswoche vom 25. bis 29. Juli im Maximilium vor allem das persönliche Gespräch mit unserem Fachpersonal aus. Bitte melden Sie sich für Ihren Beratungstermin vorab telefonisch unter 0906/29990110 an.